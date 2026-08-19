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Bakan Gürlek'ten “Kuytulcular” açıklaması: 5 şirkete kayyım, 349 hesaba erişim engeli

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Alparslan Kuytul'un evinde yapılan aramayla gündeme gelen soruşturmada yeni detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Gürlek, Adana merkezli 6 ilde 49 adrese operasyon düzenlendiğini, “Kuytulcular” olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmada 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Soruşturmada 5 şirkete kayyım atanırken, 349 sosyal medya hesabı için erişim engeli kararı verildi.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda “Kuytulcular” olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmaya ilişkin X hesabından açıklamalarda bulundu.

Gürlek, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden, kişiler üzerinde baskı kuran ve suçtan haksız kazanç elde eden yapılara karşı mücadelenin hukuk çerçevesinde kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Alparslan Kuytul
Başlık ResmiAlparslan Kuytul

FAALİYETLER VE GELİRLER MERCEK ALTINA ALINDI

Soruşturmanın, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldığını ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürütüldüğünü ifade eden Gürlek, yapılanmanın suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetleri ile bu faaliyetlerden elde edildiği tespit edilen gelirlerin mercek altına alındığını kaydetti.

Müşteki ve tanık beyanları, mali analizler, banka hareketleri, dijital materyaller ve diğer deliller doğrultusunda çalışma yürütüldüğünü belirten Gürlek, 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Alparslan Kuytul
Başlık ResmiAlparslan Kuytul

Şüpheliler hakkında; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.

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6 İLDE 49 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Gürlek, operasyon kapsamında 5 şirket hakkında yönetim kayyımı atandığını belirten Gürlek, örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında da erişimin engellenmesi kararı verildiğini ifade etti.

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"HERHANGİ BİR DİNİ GRUBU VEYA İNANCI HEDEF ALMIYOR"

Soruşturmanın kapsamına özellikle dikkat çeken Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil; dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır."

Adalet Bakanı Akın Gürlek

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Güvenlik Başkanlığı ve soruşturmada görev alan kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, suç örgütleri ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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