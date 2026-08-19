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Gündem

Alparslan Kuytul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tehdit etmişti

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Adana'da terör operasyonunda gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Kalemi kırıldı" dediği görüntüler yeniden gündem oldu.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuytulculara yönelik şafak vaktinde operasyon yaptı.

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EŞİ İLE BİRLİKTE GÖZALTINDA

Alparslan Kuytul'un evinin önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, dairede arama yapılıp Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Aynı operasyonda çok sayıda vakıf üyesi de gözaltına alındı.

Alparslan Kuytul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tehdit etmişti
Başlık ResmiAlparslan Kuytul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tehdit etmişti

CUMHURBAŞKANI'NA TEHDİT GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEME GELDİ

Öte yandan Kuytul'un daha önceki videolarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Tayyip Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır. Yakında işi bitirilecektir. İşi bitirildiği zaman ona kimsenin acımaması için, sevenlerinin kalmaması için ona verilen bütün bu şereflerin geri alınması lazım. Bütün bunların geri alınması bu hükümetin ve bu partinin sonunun geldiğinin habercisidir" ifadelerini kullandığı görüntüler yeniden gündeme geldi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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