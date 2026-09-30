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Yaşam

2027’de su tutulacak, 2028’de musluklardan akacak: Melen'de geri sayım başladı

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2027’de su tutulacak, 2028’de musluklardan akacak: Melen'de geri sayım başladı
Başlık Resmi2027’de su tutulacak, 2028’de musluklardan akacak: Melende geri sayım başladı

Gövde çatlakları ve zemin kaymaları giderilen Melen Barajı’nda güçlendirme tamamlanıyor. Baraj, İstanbul’un 2071 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak.

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İstanbul'un su teminatı olan Melen Barajı'nda takvim işlemeye başladı. Baraj gövdesindeki çatlakların tamir edilmesi ve heyelan sahalarının ıslahı maksadıyla başlatılan tamamlama inşaatında sona yaklaşılıyor.

ELEKTRİK DE ÜRETİLECEK

Milletvekillerinin soru önergelerini cevaplayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, barajın İstanbul'a yılda 1 milyar 77 milyon metreküp su sağlayacağını ve kentin 2071'e kadar su ihtiyacını teminat altına alacağını belirtti.

2027’de su tutulacak, 2028’de musluklardan akacak: Melende geri sayım başladı
Başlık Resmi2027’de su tutulacak, 2028’de musluklardan akacak: Melende geri sayım başladı

Yumaklı, baraj eteğinde kurulacak 45 MW gücündeki santralle elektrik enerjisi de üretileceğini hatırlattı. Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu (ICOLD) heyetiyle jeolojik modelin baştan oluşturulduğunu aktaran Yumaklı, statik ve dinamik analizlerin yenilendiğini kaydetti.

Bakan Yumaklı, baraj gövdesi, yardımcı yapılar ile memba ve mansap kısımlarındaki riskli heyelan alanlarının rehabilitasyonu için kapsamlı güçlendirme projelerinin hayata geçirildiğini vurguladı.

2027’de su tutulacak, 2028’de musluklardan akacak: Melende geri sayım başladı
Başlık Resmi2027’de su tutulacak, 2028’de musluklardan akacak: Melende geri sayım başladı

‘İKİ YIL İÇERİSİNDE BİTİRİLECEK’

Tamamlama inşaatı ihalesinin yapıldığını ve çalışmaların 2 yıl içinde bitirilmesinin hedeflendiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; 2027 yılında barajda su tutulacağını, 2028 yılı itibarıyla da Melen'den İstanbul'a su verilmeye başlanacağını müjdeledi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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