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Yaşam

Yeşilay Başkanı'ndan çağrı: Spor Toto'nun adı değişmeli

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Yeşilay Başkanı'ndan çağrı: Spor Toto'nun adı değişmeli
Başlık ResmiYeşilay Başkanından çağrı: Spor Totonun adı değişmeli

Spor ile kumarın yan yana olamayacağını belirten Yeşilay Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, “Süper Toto” adının değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

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Yeşilay Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, kumar bağımlılığıyla mücadele için öncelikle Spor Toto’nun isminin değişmesi çağrısında bulundu.

Sporla kumarın yan yana olamayacağını ifade eden Dinç, Yeşilay Genel Merkezinde bir grup gazeteciyle yaptığı sohbetinde şunları söyledi:

Yeşilay Başkanından çağrı: Spor Totonun adı değişmeli
Başlık ResmiYeşilay Başkanından çağrı: Spor Totonun adı değişmeli

“Türkiye’de alkol reklamı yasak, sigara reklamı yasak ama kumar reklamı serbest. Şu an spor müsabakalarıyla reklam yapılabiliyor. Bu konuda çok önemli üç adım atılması lazım. Birincisi adı doğru konulmalı. Bu iş şans, talih, bahis, oyun değildir, kumardır. İnsanlar ‘Şans oyunu oynuyorum’ diyor, olayın şansla alakalı olduğunu düşünüyor. Kumar, bahis desek belki çok insan gelmeyecek. Yasal kumardan sorumlu kurumumuzun adı Spor Toto. Kumarla sporu niye yan yana getiriyoruz?

Yeşilay Başkanından çağrı: Spor Totonun adı değişmeli
Başlık ResmiYeşilay Başkanından çağrı: Spor Totonun adı değişmeli

Bizim bilimsel araştırmalar yapan Addicta diye bir dergimiz var. Bu ay İskoçya’dan bir makale çıktı. Olay şu, bu ülkede kumar oynatan firmanın adı Twinkle. Twinkle, Avrupa’da söylenen en yaygın ninni. Çocuklar onu bebekken tanıyor. Araştırma yapılmış altı yaşındaki çocuk bile kumar markasını tanır ve sever hâle gelmiş.

Yani yasal kumarı, sporla yan yana getirdiğinizde ister istemez bir muhabbet ve aşinalık oluşmaya başlıyor. Bu yüzden Spor Toto’nun adının değiştirilmesini ve doğru konulmasını istiyoruz.

Yeşilay Başkanından çağrı: Spor Totonun adı değişmeli
Başlık ResmiYeşilay Başkanından çağrı: Spor Totonun adı değişmeli

İkincisi reklamların her anlamda yasaklanması gerektiğini düşünüyoruz. Üçüncüsü de erişilebilirliğin azalması lazım. Cep telefonu operatörünün sitesine giriyorsunuz çark çeviriyor. Alışveriş sitesine giriyorsunuz çark çeviriyor. Bu olmamalı.”

Türkiye’nin artık her şehrinden kumar bağımlılarından başvuru aldıklarını belirten Dinç, ayrıca “Cami ve okulların yanında alkollü mekân açmak yasak. Ama turizm işletme belgesi veriliyorsa açabiliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığından da bu konuda düzenleme talep ediyoruz” dedi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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