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Kültür - Sanat

Banksy’nin ‘faresi’ müzayedeye çıkıyor: 177 milyon TL'ye satılabilir

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Banksy’nin ‘faresi’ müzayedeye çıkıyor: 177 milyon TL'ye satılabilir
Başlık ResmiBanksy’nin ‘faresi’ müzayedeye çıkıyor: 177 milyon TLye satılabilir

Banksy’nin Brexit eleştirisi olarak Heathrow’da yaptığı “Keep Out” eseri, 1,2-1,8 milyon sterlinlik tahmini değerle müzayedeye çıkıyor.

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|
Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

İngiliz sokak sanatçısı Banksy’nin “Keep Out” adlı eseri, müzayede ile satışa çıkıyor. Banksy tarafından Brexit safhasını eleştirmek maksadıyla Heathrow Havalimanı’ndaki bir gümrük kapısının kepengine yapılan eserin 1,2-1,8 milyon İngiliz sterlini (yaklaşık 80-117 milyon Türk lirası) arasında satılması bekleniyor.

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Sökülerek sanat ortamına taşınan eser, Phillips’in Frieze Haftası Modern ve Çağdaş Sanat Müzayedelerinde yeni sahibini bulacak.

Müzayede 15 ve 17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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