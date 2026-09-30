Banksy’nin ‘faresi’ müzayedeye çıkıyor: 177 milyon TL'ye satılabilir

Banksy’nin Brexit eleştirisi olarak Heathrow’da yaptığı “Keep Out” eseri, 1,2-1,8 milyon sterlinlik tahmini değerle müzayedeye çıkıyor.

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İngiliz sokak sanatçısı Banksy’nin “Keep Out” adlı eseri, müzayede ile satışa çıkıyor. Banksy tarafından Brexit safhasını eleştirmek maksadıyla Heathrow Havalimanı’ndaki bir gümrük kapısının kepengine yapılan eserin 1,2-1,8 milyon İngiliz sterlini (yaklaşık 80-117 milyon Türk lirası) arasında satılması bekleniyor.

Sökülerek sanat ortamına taşınan eser, Phillips’in Frieze Haftası Modern ve Çağdaş Sanat Müzayedelerinde yeni sahibini bulacak.

Müzayede 15 ve 17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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