Banksy’nin ‘faresi’ müzayedeye çıkıyor: 177 milyon TL'ye satılabilir
Banksy’nin Brexit eleştirisi olarak Heathrow’da yaptığı “Keep Out” eseri, 1,2-1,8 milyon sterlinlik tahmini değerle müzayedeye çıkıyor.
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İngiliz sokak sanatçısı Banksy’nin “Keep Out” adlı eseri, müzayede ile satışa çıkıyor. Banksy tarafından Brexit safhasını eleştirmek maksadıyla Heathrow Havalimanı’ndaki bir gümrük kapısının kepengine yapılan eserin 1,2-1,8 milyon İngiliz sterlini (yaklaşık 80-117 milyon Türk lirası) arasında satılması bekleniyor.
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