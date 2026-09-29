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Ekonomi

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon tahmini belli oldu

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Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon tahmini belli oldu
Başlık ResmiEkonomistlerin eylül ayı enflasyon tahmini belli oldu

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında enflasyonun yüzde 2,18 gelmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 30,16.

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AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

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EYLÜL AYI ENFLASYON TAHMİNİ

Ankete katılan ekonomistlerin eylül aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,18 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,18) ağustosta yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 30,16'ya gerilemesi bekleniyor.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon tahmini belli oldu
Başlık ResmiEkonomistlerin eylül ayı enflasyon tahmini belli oldu

2026 SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,66 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, ağustos ayında yüzde 1,84 artış göstermişti.

Bu yıl aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

TarihEkonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)Aylık Beklenti (Yüzde)Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak23,734,214,84
Şubat24,162,872,96
Mart25,912,401,94
Nisan28,163,194,18
Mayıs29,401,651,71
Haziran291,040,99
Temmuz29,551,821,78
Ağustos29,491,861,84
Eylül29,662,18


Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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