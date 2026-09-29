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Altı Üstü İstanbul Emir öldü mü, Rahimcan Kapkap diziden ayrıldı mı? 16. bölüm fragmanı gündemde

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Altı Üstü İstanbul Emir öldü mü, Rahimcan Kapkap diziden ayrıldı mı? 16. bölüm fragmanı gündemde
Başlık ResmiAltı Üstü İstanbul Emir öldü mü, Rahimcan Kapkap diziden ayrıldı mı

Altı Üstü İstanbul dizisinde 16. bölüm ön izlemesi izleyicilerin gündemine oturdu. Dizinin yeni bölüm tanıtımında mahalleye gelen cenaze aracı ve Emir'in fotoğrafının görülmesi, sosyal medyada "Altı Üstü İstanbul Emir öldü mü, Rahimcan Kapkap diziden ayrıldı mı?" sorusunun gündeme gelmesine neden oldu.

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Hikayenin merkezindeki karakterlerden Emir'i canlandıran Rahimcan Kapkap'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı da izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Yayınlanan ön izlemede mahalleye bir cenaze aracının gelmesiyle birlikte karakterlerin büyük bir üzüntü yaşadığı görüldü. Peki, Altı Üstü İstanbul Emir öldü mü, Rahimcan Kapkap diziden ayrıldı mı?

Altı Üstü İstanbul Emir öldü mü, Rahimcan Kapkap diziden ayrıldı mı? 16. bölüm fragmanı gündemde
Başlık ResmiAltı Üstü İstanbul Emir öldü mü, Rahimcan Kapkap diziden ayrıldı mı? 16. bölüm fragmanı gündemde

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL EMİR ÖLDÜ MÜ?

Altı Üstü İstanbul 16. bölüm heyecanla bekleniyor. Fragmanda yer alan cenaze görüntülerinin ardından mahalledeki yas havası kısa sürede yerini öfkeye bırakırken gözler yeni bölüme çevrildi. Dizinin takipçilerinin en çok merak ettiği konu ise Emir'in akıbeti oldu.

Altı Üstü İstanbul Emir öldü mü, Rahimcan Kapkap diziden ayrıldı mı? 16. bölüm fragmanı gündemde
Başlık ResmiAltı Üstü İstanbul Emir öldü mü, Rahimcan Kapkap diziden ayrıldı mı? 16. bölüm fragmanı gündemde

16. bölümde mahalleye gelen cenaze aracında Emir'in fotoğrafının bulunması, karakterin hayatını kaybedip kaybetmediği konusunda çeşitli iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu.
Emir karakterinin ölüp ölmediği bölümün yayınlanması ile belli olacak.

Altı Üstü İstanbul Emir öldü mü, Rahimcan Kapkap diziden ayrıldı mı? 16. bölüm fragmanı gündemde
Başlık ResmiAltı Üstü İstanbul Emir öldü mü, Rahimcan Kapkap diziden ayrıldı mı? 16. bölüm fragmanı gündemde

RAHİMCAN KAPKAP DİZİDEN AYRILDI MI?

Emir karakterini oynayan Rahimcan Kapkap'ın Altı Üstü İstanbul kadrosundan ayrılıp ayrılmayacağı da cenaze sahnesinin ardından gündeme gelen başlıklardan biri oldu.

Altı Üstü İstanbul Emir öldü mü, Rahimcan Kapkap diziden ayrıldı mı? 16. bölüm fragmanı gündemde
Başlık ResmiAltı Üstü İstanbul Emir öldü mü, Rahimcan Kapkap diziden ayrıldı mı? 16. bölüm fragmanı gündemde

16. bölüm fragmanında cenaze aracında Emir'in fotoğrafının olması oyuncunun projeye veda edeceği yönündeki yorumları beraberinde getirdi. Fakat Rahimcan Kapkap'ın diziden ayrıldığına ilişkin resmi bir açıklama da yapılmadı.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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