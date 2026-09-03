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Erkan Can Altı Üstü İstanbul dizisinde! Hikmet kimdir?

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Erkan Can Altı Üstü İstanbul dizisinde! Hikmet kimdir?

NTC Medya imzalı “Altı Üstü İstanbul” dizisi pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Ağırlıklı olarak kadrosu genç oyunculardan oluşan Altı Üstü İstanbul dizisinin kadrosuna usta bir isim katıldı. Deneyimli oyuncu Erkan Can, Altı Üstü İstanbul dizisinde Hikmet karakterine hayat verecek.

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Usta aktör Erkan Can, "Altı Üstü İstanbul" dizisiyle anlaştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Can, “Hikmet” rolüne hayat verecek ve Erhan Alpay’ın canlandırdığı Soner’in babası olarak hikâyede yer alacak. Erkan Can 14. bölümden itibaren sevilen dizinin hikâyesine güç katacak.

ERKAN CAN KİMDİR?

Erkan Can 1 Kasım 1958'de Bursa'da Bulgaristan göçmeni bir ailede doğdu. 1975 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu, Feraizcizade Mehmet Şakir kursları ve Ahmed Vefik Paşa sahnesine giderek tiyatro hayatına başladı. Buradaki eğitimleri sırasında Zafer Algöz ile de tanıştı. 1985 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne girdi ve 1990 yılında oradan mezun oldu. 1991-1992 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatrosu'na girdi. 1992 yılında sevilen dizi Mahallenin Muhtarları'nda canlandırığı "Temel"karakteri ile adından söz ettirdi. 1998 yılında Gemide adlı filmde başrol oynadı ve büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. 1998 yılında 35. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı. Aynı filmle 1999 yılında Ankara Film Festivali'nde ve Orhan Arıburnu Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini aldı. 2011 yılında Artvin'de Maçahel Vadisi'ndeki Camili Köyü ve Karçal Dağları ile ilgili belgeseli sundu ve doğaya olan duyarlılığını bu belgeselde aktardı. Belgesel İZ TV'de yayımlandı.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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