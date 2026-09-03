KKTC açıklarında batan gemide yolculuk yapan Mustafa Karavapur'un geminin su almaya başlaması üzerine yaşananları kayıt altına aldığı ortaya çıktı. Karavapur videoda, "Aşırı sarsıntı var. Gemi su alıyor ama devam ediyoruz yolculuğa" diyor.

Girne'den Mersin'e doğru yola çıkan ve açıldıktan bir süre sonra batan gemide yolculuk yapan Mustafa Karavapur, geminin su aldığı anları cep telefonuyla görüntüledi.

SU ALMAYA BAŞLAYAN GEMİ, SEFERE DEVAM ETTİ

Görüntülerde insanların yaşananlardan habersiz yolculuğa devam ettiği görüldü. Kayıt esnasında Mustafa Karavapur, yaşananları "Deniz biraz dalgalı ama bu gemi hiçte düzgün gitmeyen bir tekne. İçerisi su almaya başladı. Limanda bu teknenin çalıştırılmaması gerekiyor. Aşırı şekilde sarsıntı var" sözleriyle dile getirdi.

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FACİADAN SAĞ KURTULMUŞ

Öte yandan alt katta yolculuk yapan Karavapur'un geminin arka kısmından başka bir bot alınarak kurtarıldığı öğrenildi.

Batan feribotun su aldığı anlarda kayda başlamış! Facia resmen göz göre göre gelmiş

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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