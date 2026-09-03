ABD'de kritik eşik! Motorin fiyatları dört yılın zirvesine çıktı

Dünyadaki enerji krizi devam ediyor. Yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkilerken, ABD'de bundan etkilenen ülkeler arasında öne çıkıyor. Ülkede motorin fiyatları dört yılın zirvesini gördü. İşte detaylar...

ABD-İran krizinin yaşattığı enerji krizi devam ederken, tüm dünya ülkeleri de bundan etkileniyor. Savaşın getirdiği küresel arz krizi akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Buna yönelikte akaryakıtta ülkelerde fiyat artışları gözlemlenmeye devam ediyor. ABD savaşın içinde olmasına rağmen pompa fiyatlarından etkilenen diğer ülkelerden biri olarak kaydediliyor. İşte detaylar..

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SON FİYATLA TARİHİ REKOR ARASINDA FARK YALNIZCA 3,3 CENT

Amerikan Otomobil Birliği’ne göre, çarşamba günü ülke genelinde ortalama pompa fiyatı galon başına 5,783 dolara yükseldi ve nisan ayında kaydedilen savaş dönemi zirvesini aştı. Bu artışla birlikte, ABD Haziran 2022’de kaydedilen 5,816 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin hemen altına yerleşti. O dönemde ülke genelindeki ortalama fiyat galon başına 5,816 dolara kadar yükselmişti. Son fiyatla tarihi rekor arasındaki fark yalnızca 3,3 cent seviyesinde bulunuyor.

ABDde kritik eşik! Motorin fiyatları dört yılın zirvesine çıktı

Sürücülerin en ucuz benzin istasyonlarını bulmasını ve akaryakıt fiyatlarını karşılaştırmasını sağlayan popüler platform olan GasBuddy'de önemli açıklamalarda bulundu .GasBuddy’nin petrol analizi başkanı Patrick De Haan’a göre, mevcut gidişata bakıldığında motorin fiyatlarının pazartesi günü kutlanacak İşçi Bayramı’na kadar rekoru kırması bekleniyor.

Orta Doğu'daki savaş arz riskini arttırırken, aynı zamanda Ukrayna ve Rusya gerilimleri de motorin fiyatlarını etkiliyor. Ukrayna’nın Rus rafinerilerine yönelik tekrarlanan insansız hava aracı saldırılarının baskıyı daha da artırması, Moskova’nın da ihracatı yasaklamasıyla birlikte, motorin fiyatları bu yıl büyük bir artış kaydetti. Çifte artış enflasyonist baskı oluştururken, dünya bankaları da motorin hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Küresel çapta faaliyet gösteren lider bir Amerikan yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi olan Goldman Sachs motorin hakkında görüşlerini aktardı. Banka, sınırlarına ulaşmış olan küresel kapasiteyi daha da zorlayan Orta Doğu ve Rusya rafinerilerindeki saldırılara vurgu yaptı. Banka, enerji fiyatlarındaki yükselişin devam ettiğini ancak bu yükselişin merkezinde ise motorinin olduğu şeklinde açıklamalarda bulundu.

ABDde kritik eşik! Motorin fiyatları dört yılın zirvesine çıktı

TRUMP AKARYAKIT FİYATLARINI DÜŞÜRMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

ABD Başkanı Donald Trump, petrol rafinerisi yöneticileriyle yaptığı kapalı toplantıda yurt içi motorin ve benzin üretiminin artırılmasını istedi. Seçimler yaklaşırken Trump'ın yükselen maliyetlerle mücadele kapsamında akaryakıt fiyatlarının düşürülmesini ve rafineri kapasitesinin genişletilmesini talep ettiği belirtildi.

Tüm dünyada olduğu gibi artan akaryakıt maliyetleri vatandaşın cebini yakmaya devam ederken, bu durumun ABD'de özellikle taşımacılık maliyetleri ve tüketici fiyatları açısından yeni bir enflasyon baskısı oluşturabilceği ifade edildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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