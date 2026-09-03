Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Nefertiti kimdir? Müge Anlı'daki İbrahim Ekici olayı ardından Nefertiti'nin hikayesi gündemde

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Nefertiti kimdir? Müge Anlı'daki İbrahim Ekici olayı ardından Nefertiti'nin hikayesi gündemde
Fotoğraf Başlığı Nefertiti kimdir? Müge Anlıdaki İbrahim Ekici olayı ardından Nefertitinin hikayesi gündemde

Müge Anlı'daki İbrahim Ekici olayı ardından Nefertiti'nin hikayesi yeniden gündeme geldi. Dosyada Hüseyin Sarıbaş'ın aile üzerindeki etkisine ilişkin iddialar da konuşuldu. Mine Ekici, Sarıbaş'ın kendisini "Nefertiti" gibi farklı kimliklerle tanımladığını ve çeşitli söylemlerle aileyi yönlendirdiğini öne sürdü. Peki, Nefertiti kimdir?

Kaydet
a- | +A

31 Mart 2024'te Konya'da evinde hayatını kaybeden 30 yaşındaki İbrahim Ekici'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürerken canlı yayına bağlanan eşi Mine Ekici, kızı Zeynep'in rahatsızlığı nedeniyle Hüseyin'le tanıştıklarını ve kendilerine köpek kafası ile kuzu ciğeri gibi yöntemlerle çeşitli ritüeller yaptırıldığını anlattı. Eşi İbrahim'i kendisinin öldürmediğini söyleyen Mine, Hüseyin'in kendisine mistik güçleri olduğuna ve içinde "Meryem" isimli bir cin bulunduğuna inandırdığını, bu süreçte gerçeklik algısının bozulduğunu öne sürdü. Mine ayrıca eşinin ölüm anında yaşadığı paniği ve sonrasında müdahale etmeye çalıştığını anlatırken, İbrahim'in apartmana giriş çıkış görüntüleri de yayında ekrana getirildi.

Nefertiti kimdir? Müge Anlıdaki İbrahim Ekici olayı ardından Nefertitinin hikayesi gündemde
Başlık ResmiNefertiti kimdir? Müge Anlıdaki İbrahim Ekici olayı ardından Nefertitinin hikayesi gündemde

"MERYEM'DEN ÖNCE NEFERTİTİ ADINI TAŞIYORDU"

Dosyanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de Nefertiti isminin geçmesi oldu. Mine Ekici'nin iddiasına göre Hüseyin Sarıbaş, farklı kimlikler ve mistik anlatılar üzerinden aileyi etkisi altına almaya çalışıyordu. Ekici, Sarıbaş'ın kendisine içinde "Meryem" isimli bir cin bulunduğunu ve bu varlığın Müslüman olmadan önce "Nefertiti" adını taşıdığını söylediğini öne sürdü.

NEFERTİTİ KİMDİR?

Kraliçe Nefertiti, MÖ 14. yüzyılda Mısır'da hüküm sürmüş, zarafeti ve olağanüstü gücüyle tanınan Antik Mısır kraliçesidir Adının tam hâli "Aten'in güzeller güzeli, güzel geldi" anlamına gelir. Nefertiti Mısır'ın en güçlü kadınlarından biriydi.

20. yüzyılda, Nefertiti, Antik Mısır'dan kalma ünlü büstünün keşfi ve sergilenmesiyle tanınmıştır. Bu büst, Berlin'deki Müzesinde sergilenmektedir ve Mısır sanatının en çok kopyalanan eserlerinden biridir. Büst, Mısırlı heykeltıraş Thutmose'a atfedilmektedir ve 20. yüzyılın başlarında, onun gömülü atölyesinden çıkarılmıştır.

Editör : ÖZGE YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
DAVUTOĞLU'NA SORUŞTURMA!
DAVUTOĞLU'NA SORUŞTURMA!
Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanıyor
RAKAMLAR NETLEŞİYOR!
RAKAMLAR NETLEŞİYOR!
İşte memur ve emeklinin 2 aylık zammı
KİRA ZAMMI BELLİ OLDU!
KİRA ZAMMI BELLİ OLDU!
İşte kiraya göre artış miktarları
GEMİDEN KORKTULAR
GEMİDEN KORKTULAR
Yunanistan'a Türk denizaltısından karşı hamle!
CEVABI SERT OLDU!
CEVABI SERT OLDU!
Bir haftada 2 tokalaşma! Özel'e bu kareyi sordular
KAÇ PARAYA SATILMALI?
KAÇ PARAYA SATILMALI?
Üreticiler, 30'lu yumurtanın ideal fiyatını açıkladı
5 PERSONELDEN 4'Ü BAĞIMLI ÇIKTI
5 PERSONELDEN 4'Ü BAĞIMLI ÇIKTI
CHP’nin kazandığı belediyelerde her gün yeni skandal
ALMANLAR, BITSHIABU'YU ANLATTI
ALMANLAR, BITSHIABU'YU ANLATTI
'Avrupa'nın en iyi sol ayaklı stoperlerinden'
ALTIN 1 AYLIK DİPTEN DÖNDÜ!
ALTIN 1 AYLIK DİPTEN DÖNDÜ!
Yükselişin devamı için bu seviye kritik
NAMAZDA KEDİYİ TEKMELEDİ!
NAMAZDA KEDİYİ TEKMELEDİ!
Erzurum'da camide skandal hareket
UEFA'DAN F.BAHÇE'YE KÖTÜ HABER
UEFA'DAN F.BAHÇE'YE KÖTÜ HABER
Kulüp ve 2 yıldız hakkında disiplin süreci başlatıldı
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!
Motorin ve benzine zam geliyor
YENİ MODA
YENİ MODA "KÂRDAN YÜZDE"
Batrakov, Leao ve Deniz Gül'e "özel" madde
BATIK GEMİ ARANIYOR!
BATIK GEMİ ARANIYOR!
Faciada soruşturma derinleşiyor
ÇANTADAN ÇIKANLAR YÜREK YAKTI
ÇANTADAN ÇIKANLAR YÜREK YAKTI
Feribot faciasında kaybolmuştu!
TRUMP'TAN KARA HAREKATI EMRİ!
TRUMP'TAN KARA HAREKATI EMRİ!
ABD'nin İran savaşı 2027'ye kadar uzayabilir
YOLCULUK SEBEBİ KAHRETTİ
YOLCULUK SEBEBİ KAHRETTİ
Batan gemide kaybolmuştu! Umutlu bekleyiş sürüyor
DÜNYA İÇİN YENİ ALARM!
DÜNYA İÇİN YENİ ALARM!
"El Nino devasa boyutlara ulaşıyor"
PETROLDE SAVAŞ ALARMI!
PETROLDE SAVAŞ ALARMI!
İşte piyasaları bekleyen kritik senaryolar
ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU
ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU
Kendisine ait klinikte hayatını kaybetmişti
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Beş şehir tek vizyonda birleşti! Doğu ve Güneydoğu turizmi beraber büyüyecek
Beş şehir tek vizyonda birleşti! Doğu ve Güneydoğu turizmi beraber büyüyecek
Kaydet
Kaç paraya satılmalı? Üreticiler, 30'lu yumurtanın ideal fiyatını açıkladı
Kaç paraya satılmalı? Üreticiler, 30'lu yumurta için ideal fiyatı açıkladı
Kaydet
20 dakikada 390 bin TL'sinden oldu! Artık motosikletini satsa da ödeyemez
20 dakikada 390 bin TL'sinden oldu!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.