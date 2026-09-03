UEFA'dan Fenerbahçe'ye kötü haber: Guendouzi ve Greenwood için soruşturma
Fenerbahçe'nin, 1-1'in rövanşında 2-1 kazanarak 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son verdiği Olympique Lyon maçı sonrası yaşanan olaylar sebebiyle UEFA'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüp ile 2 yıldız Mason Greenwood ve Matteo Guendouzi hakkında disiplin süreci başlatıldı.
Fransa'da 26 Ağustos'ta oynanan Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçının ardından yaşanan olaylar neeniyle Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood ile Fenerbahçe Kulübü hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatıldı.
Sarı-lacivertliler, kulübün hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli bilgi, belge ve savunmaların UEFA'ya sunulacağını, sürecin titizlikle takip edileceğini duyurdu.
Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
"UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasının ardından futbolcularımız Mattéo Guendouzi ve Mason Greenwood ile Kulübümüz hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatılmıştır.
Kulübümüz, söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe’nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA’nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir.
Sürece ilişkin gerekli bilgi, belge ve savunmalar UEFA’ya sunulacak olup gelişmeler kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir."