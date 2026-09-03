UEFA'dan Fenerbahçe'ye kötü haber: Guendouzi ve Greenwood için soruşturma

Fenerbahçe'nin, 1-1'in rövanşında 2-1 kazanarak 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son verdiği Olympique Lyon maçı sonrası yaşanan olaylar sebebiyle UEFA'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüp ile 2 yıldız Mason Greenwood ve Matteo Guendouzi hakkında disiplin süreci başlatıldı.

Fransa'da 26 Ağustos'ta oynanan Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçının ardından yaşanan olaylar neeniyle Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood ile Fenerbahçe Kulübü hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatıldı.

Olimpik Lyon ile Fenerbahçe, 29 Ağustos'ta Groupama Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından saha bir anda karıştı.

Sarı-lacivertliler, kulübün hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli bilgi, belge ve savunmaların UEFA'ya sunulacağını, sürecin titizlikle takip edileceğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı maçın sonunda Olimpik Lyon taraftarları ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasının ardından futbolcularımız Mattéo Guendouzi ve Mason Greenwood ile Kulübümüz hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatılmıştır.

Kulübümüz, söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe’nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA’nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir.

Sürece ilişkin gerekli bilgi, belge ve savunmalar UEFA’ya sunulacak olup gelişmeler kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir."

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