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Az önce deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi 3 Eylül 2026

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Az önce deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi 3 Eylül 2026
Fotoğraf Başlığı Az önce deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi 3 Eylül 2026

3 Eylül 2026 Perşembe günü meydana gelen depremler sabah saatlerinden itibaren yakından takip ediliyor. Malatya, Denizli, Sivas, Balıkesir, Kahramanmaraş, Amasya ve Kütahya çevresinde kaydedilen sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Son deprem nerede oldu?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde?" aramaları hız kazandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi güncel verilerle takip ediliyor.

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Türkiye'nin farklı noktalarında gece saatlerinden itibaren düşük büyüklükte çok sayıda sarsıntı kayıtlara geçti. Özellikle Malatya'nın Doğanşehir ilçesi ile Denizli çevresindeki hareketlilik dikkat çekerken Ege Denizi ve farklı illerde de depremler ölçüldü. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son dakika deprem verileri, sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğinin kontrol edilmesini sağlıyor.

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

3 Eylül sabahı paylaşılan güncel AFAD verilerine göre son sarsıntılar arasında Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen depremler öne çıktı. AFAD kayıtlarında saat 08.43'te Doğanşehir'de 1,4 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte bir deprem yer aldı. Aynı bölgede saat 08.23'te 1,6, saat 08.07'de ise 1,4 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Denizli'nin Kale ilçesinde de saat 08.26'da 1,3 ve saat 08.14'te 1,5 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Az önce deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi 3 Eylül 2026
Başlık ResmiAz önce deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi 3 Eylül 2026

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 3 EYLÜL 2026

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün 3 Eylül tarihli kayıtlarında da Türkiye ve yakın çevresindeki sismik hareketlilik yer aldı. Kandilli verilerinde saat 08.23'te Surgu-Doğanşehir (Malatya) merkezli sarsıntının büyüklüğü ML 1,6 olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde Doğanşehir'in yanı sıra Denizli, Sivas, Balıkesir ve Kahramanmaraş çevresinde de küçük ölçekli depremler kayıtlara geçti.

Az önce deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi 3 Eylül 2026
Başlık ResmiAz önce deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi 3 Eylül 2026

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 3 EYLÜL 2026

AFAD'ın 3 Eylül 2026 tarihli son depremler listesinde gece yarısından sabah saatlerine kadar Türkiye'nin birçok bölgesinde düşük büyüklükte sarsıntılar bulunuyor.

Az önce deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi 3 Eylül 2026
Başlık ResmiAz önce deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi 3 Eylül 2026
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Editör : İREM ÖZCAN
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