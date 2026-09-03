Gaziantep'te çalıştığı inşaatın 7'inci katından düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şahsın cenazesinin Suriye'de defnedileceği öğrenildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde iddiaya göre, bir apartman inşaatında çalışan yabancı uyruklu Abdurrahman Cemal Kehlavi (56), 7'inci kattayken bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağı düştü.

HEMEN HASTANEYE KALDIRDILAR

Durumu fark eden diğer çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Abdurrahman Cemal Kehlavi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ekmek parası için çıktığı inşaatın 7. katından düştü! Oracıkta can verdi

SURİYE'DE DEFNEDİLECEK

Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Suriye'de defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ekmek parası için çıktığı inşaatın 7. katından düştü! Oracıkta can verdi

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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