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Dünya

Buradan günde 169 bin, yılda 84 milyon TL çıkıyor!

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Buradan günde 169 bin, yılda 84 milyon TL çıkıyor!

İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan ve "Aşıklar Çeşmesi" olarak da bilinen dünyaca ünlü Trevi Çeşmesi’ne turistlerin dilek tutarak attığı bozuk paraların miktarı yılda yaklaşık 1,5 milyon euroya (yaklaşık 84 milyon TL) ulaşıyor.

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Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Trevi Çeşmesi’ne günde ortalama 3 bin euro (yaklaşık 169 bin TL) atıldığı belirtiliyor. Yıllara göre miktar değişse de yıllık toplamın yaklaşık 1,4-1,5 milyon euro seviyesinde olduğu hesaplanıyor.

Buradan günde 169 bin, yılda 84 milyon TL çıkıyor!
Başlık ResmiBuradan günde 169 bin, yılda 84 milyon TL çıkıyor!

HAFTADA İKİ DEFA TOPLANIYOR

Çeşmedeki paraların çıkarılması için özel bir ekip görevlendirildi. Roma’nın su ve enerji şirketi ACEA tarafından yürütülen işlem sırasında çeşmenin suyu boşaltılıyor. Dört kişiye kadar çıkan ekip, haftada iki defa çeşmenin içine girerek biriken paraları topluyor. Toplama sırasında bozuk paraların yanı sıra gözlük, dini madalyon ve hatta takma diş gibi sıra dışı eşyalar da bulunuyor.

PARALAR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GİDİYOR

Toplanan paralar 2001 yılından bu yana sivil toplum örgütü Caritas’ın Roma şubesine aktarılıyor. Milyonlarca euroluk gelir; gıda bankası, aşevi, düşük gelirli kişilerin alışveriş yapabildiği sosyal market ve farklı yardım programlarının finansmanında kullanılıyor. Trevi Çeşmesi’nden gelen paranın kuruluşun yıllık bütçesinin yaklaşık yüzde 15’ini oluşturduğu ifade ediliyor.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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