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Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu'na 'gece bursları' soruldu! Pes dedirten savunma

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Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu'na 'gece bursları' soruldu! Pes dedirten savunma

Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında 'fuhşa teşvik' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklanan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu'nun emniyet ve savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Tekinoğlu, hakkındaki suçlamaları reddederken para transferlerine ilişkin dikkat çeken savunmalarda bulundu.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık veya yer temin etmek' ile 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlamalarıyla Cem Tekinoğlu hakkında işlem başlatıldı. Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı olan Tekinoğlu, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tekinoğlu, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Tekinoğlu'nun emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerin ayrıntıları ise soruşturma dosyasına yansıdı.

Şüpheli, üzerine atılı tüm suçlamaları reddetti.

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GECE SAATLERİNDE ÖĞRENCİLERE 'BURS' GÖNDERİMİ

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda, Tekinoğlu'nun şahsi hesapları ile yetkilisi olduğu şirketin hesaplarından, haklarında fuhuş ve uyuşturucuyla bağlantılı suçlardan adli kayıt bulunduğu belirtilen bazı kişilere para gönderildiği tespit edildi.

Rapora göre 2022-2026 yılları arasında çoğunluğu gece saatlerinde olmak üzere, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu genç kadınların hesaplarına farklı açıklamalarla 58 ayrı işlemde toplam 120 bin 820 lira gönderildi.

Transferlerde 'burs', 'kurs ücreti', 'cilt bakım ücreti', 'kitap ücreti' ve 'diploma ücreti' gibi ifadelerin kullanıldığı belirtildi.

Bu para hareketlerinin ne anlama geldiğinin sorulması üzerine Tekinoğlu, öğrencilerden gelen yardım taleplerine destek olduğunu savundu.

Tekinoğlu, "Ben genelde yardımsever bir insanım ve maddi ihtiyacı olan öğrencilerden talep olduğunda ben de onlara maddi destek olmak için küçük meblağlar şeklinde eğitimlerine destek amaçlı burs veriyordum" ifadelerini kullandı.

Para gönderdiği bazı kişileri tanımadığını belirten Tekinoğlu, transferlerin eğitim dışında herhangi bir menfaat ilişkisiyle bağlantılı olmadığını öne sürdü.

"UYUŞTURUCU HİÇ KULLANMADIM"

Soruşturma kapsamında kendisi hakkında Narkotik Şube İhbar Hattı'na iletilen bazı iddialar da Tekinoğlu'na soruldu. Tekinoğlu'nun Ankara'daki parti ortamlarında genç kadınları uyuşturucuya alıştırarak fuhuş ağına çektiği yönündeki iddiaları reddettiği öğrenildi.

İnternet haberlerinde yer alan suçlamaların da gerçeği yansıtmadığını savunan Tekinoğlu, bunların siyasi nedenlerle itibarını zedelemek amacıyla ortaya atıldığını iddia etti.

Tekinoğlu, "Şahsıma yönelik tehdit ve taciz suçlaması ile ilgili bir tane bile şikayet yoktur. Uyuşturucu maddeleri hiç kullanmadım, ticaretini de yapmıyorum" şeklinde savunma yaptı.

MASAK raporundaki diğer para hareketlerinin ise borç alışverişi, cep telefonu alım satımı, ev tadilatı, araç kiralama ve Munzur Üniversitesinde görev yaptığı dönemde gerçekleştirilen gıda alımlarıyla ilgili olduğunu ileri sürdü.

Bazı yüksek tutarlı transferlerin kime ve hangi amaçla yapıldığını ise hatırlamadığını söyledi.

Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu'na 'gece bursları' soruldu! Pes dedirten savunma
Başlık ResmiCemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu'na 'gece bursları' soruldu! Pes dedirten savunma

SAVCILIKTA "HESAP HATASI" SAVUNMASI

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Tekinoğlu, önceki ifadelerini büyük ölçüde tekrarladı.

MASAK raporunda yer alan yüksek tutarlı para hareketlerine ilişkin ise dikkat çeken bir savunma yaptı. Tekinoğlu, hesaplarında belirtilen miktarlarda işlem bulunmasının mümkün olmadığını öne sürerek, "Bu konuda bir hesap hatası yapıldığını ya da bilgim olmayan para transferlerinin bir karışıklık sonucu bana isnat edildiğini düşünüyorum." dedi.

Gece saatlerinde gerçekleştirilen para transferlerinin özel bir amacı olmadığını savunan Tekinoğlu, bu işlemlerin kendisine ulaşan yardım talepleri üzerine yapıldığını belirtti.

Uluslararası para transferlerinde adı geçen J.Y.'nin teyzesi olduğunu ifade eden Tekinoğlu, diğer bazı havalelerin ayrıntılarını ise hatırlamadığını söyledi.

Gönderdiği paraların kendi geliriyle orantılı olduğunu savunan Tekinoğlu, eşiyle birlikte yıllardır birikim yaptıklarını ve herhangi bir kişi, kurum ya da şirketten ek gelir elde etmediklerini öne sürdü.

Tekinoğlu ayrıca, para gönderdiği kişilerin uyuşturucu veya fuhuşla ilgili adli kayıtlarının bulunduğunu bilmediğini iddia etti. Şüpheli, telefonunun şifresini ise vermeyi reddetti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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