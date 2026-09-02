İşte Türkiye'nin en çok satılan SUV'ları! Zirvede bir elektrikli yer alıyor

Otomobil satışlarında daralma Ağustos ayında da devam ederken SUV modelin payı ise artıyor. Peki Türkiye’de 2026 yılında en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Hangi markanın hangi SUV modeli kaç adet sattı?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Ağustos ayı verilerini açıkladı. Buna göre Ocak-Ağustos döneminde satılan 564.241 adet otomobilden, 372.790 adedi SUV oldu.

Yılın ilk 8 ayında SUV modellerin pazar payı yüzde 66’yı geçti.

Ağustos ayında satılan 61.529 otomobilden 43.347 adedi SUV oldu.

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK SATILAN SUV’LARI HANGİLERİ?

İşte Ocak-Ağustos döneminde ülkemizde en çok satılan SUV modelleri ve satış rakamları…

MODEL AĞUSTOS OCAK- AĞUSTOS 1. TOGG T10X 2.939 17.783 2. RENAULT DUSTER 2.677 17.469 3. TOYOTA C-HR 1.337 16.709 4. VOLKSWAGEN TAIGO 1.411 15.554 5. PEUGEOT 2008 1.302 13.379 6. KİA SPORTAGE 1.947 11.891 7. NISSAN QASHQAI 1.413 11.680 8. KG MOBILITY TORRES 1.780 11.671 9. HYUNDAI BAYON 1.266 10.574 10. VOLKSWAGEN TIGUAN 1.112 10.421 11. HYUNDAİ TUCSON 1.478 10.299 12. CHERY TIGGO 7 783 10.236 13. PEUGEOT 3008 919 10.195 14. FIAT EGEA CROSS 1.173 10.027 15. OPEL FRONTERA 958 9.597 16. CİTROEN C3 AİRCROSS 1.240 8.499 17. MINI COUNTRYMAN 116 8.354 18. VW T-ROC 1.000 7.530 19. RENAULT AUSTRAL 415 6.903 20. RENAULT BOREAL 1.683 6.874

TEMMUZ AYINDA EN ÇOK SATILAN SUV MODELLER

1. RENAULT BOREAL 3031 2. TOGG T10X 2841 3. VOLKSWAGEN TAİGO 2402 4. RENAULT DUSTER 1929 5. NİSSAN QASHQAİ 1684 6. HYUNDAİ TUCSON 1615 7. CHERY TİGGO 7 1445 8. PEUGEOT 2008 1421 9. KİA SPORTAGE 1411 10. TOYOTA C-HR 1380

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