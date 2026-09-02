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T-Otomobil

İşte Türkiye'nin en çok satılan SUV'ları! Zirvede bir elektrikli yer alıyor

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İşte Türkiye'nin en çok satılan SUV'ları! Zirvede bir elektrikli yer alıyor

Otomobil satışlarında daralma Ağustos ayında da devam ederken SUV modelin payı ise artıyor. Peki Türkiye’de 2026 yılında en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Hangi markanın hangi SUV modeli kaç adet sattı?

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Ağustos ayı verilerini açıkladı. Buna göre Ocak-Ağustos döneminde satılan 564.241 adet otomobilden, 372.790 adedi SUV oldu.

Yılın ilk 8 ayında SUV modellerin pazar payı yüzde 66’yı geçti.

Ağustos ayında satılan 61.529 otomobilden 43.347 adedi SUV oldu.

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TÜRKİYE’NİN EN ÇOK SATILAN SUV’LARI HANGİLERİ?

İşte Ocak-Ağustos döneminde ülkemizde en çok satılan SUV modelleri ve satış rakamları…

MODELAĞUSTOSOCAK- AĞUSTOS
1.TOGG T10X2.93917.783
2.RENAULT DUSTER2.67717.469
3.TOYOTA C-HR1.33716.709
4.VOLKSWAGEN TAIGO1.41115.554
5.PEUGEOT 20081.30213.379
6.KİA SPORTAGE1.94711.891
7.NISSAN QASHQAI1.41311.680
8.KG MOBILITY TORRES1.78011.671
9.HYUNDAI BAYON1.26610.574
10.VOLKSWAGEN TIGUAN1.11210.421
11.HYUNDAİ TUCSON1.47810.299
12.CHERY TIGGO 778310.236
13.PEUGEOT 300891910.195
14.FIAT EGEA CROSS1.17310.027
15.OPEL FRONTERA9589.597
16.CİTROEN C3 AİRCROSS1.2408.499
17.MINI COUNTRYMAN1168.354
18.VW T-ROC1.0007.530
19.RENAULT AUSTRAL4156.903
20.RENAULT BOREAL1.6836.874

TEMMUZ AYINDA EN ÇOK SATILAN SUV MODELLER

1.RENAULT BOREAL3031
2.TOGG T10X2841
3.VOLKSWAGEN TAİGO2402
4.RENAULT DUSTER1929
5.NİSSAN QASHQAİ1684
6.HYUNDAİ TUCSON1615
7.CHERY TİGGO 71445
8.PEUGEOT 20081421
9.KİA SPORTAGE1411
10.TOYOTA C-HR1380
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