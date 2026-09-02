İşte Türkiye'nin en çok satılan SUV'ları! Zirvede bir elektrikli yer alıyor
Otomobil satışlarında daralma Ağustos ayında da devam ederken SUV modelin payı ise artıyor. Peki Türkiye’de 2026 yılında en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Hangi markanın hangi SUV modeli kaç adet sattı?
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Ağustos ayı verilerini açıkladı. Buna göre Ocak-Ağustos döneminde satılan 564.241 adet otomobilden, 372.790 adedi SUV oldu.
Yılın ilk 8 ayında SUV modellerin pazar payı yüzde 66’yı geçti.
Ağustos ayında satılan 61.529 otomobilden 43.347 adedi SUV oldu.
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TÜRKİYE’NİN EN ÇOK SATILAN SUV’LARI HANGİLERİ?
İşte Ocak-Ağustos döneminde ülkemizde en çok satılan SUV modelleri ve satış rakamları…
|MODEL
|AĞUSTOS
|OCAK- AĞUSTOS
|1.
|TOGG T10X
|2.939
|17.783
|2.
|RENAULT DUSTER
|2.677
|17.469
|3.
|TOYOTA C-HR
|1.337
|16.709
|4.
|VOLKSWAGEN TAIGO
|1.411
|15.554
|5.
|PEUGEOT 2008
|1.302
|13.379
|6.
|KİA SPORTAGE
|1.947
|11.891
|7.
|NISSAN QASHQAI
|1.413
|11.680
|8.
|KG MOBILITY TORRES
|1.780
|11.671
|9.
|HYUNDAI BAYON
|1.266
|10.574
|10.
|VOLKSWAGEN TIGUAN
|1.112
|10.421
|11.
|HYUNDAİ TUCSON
|1.478
|10.299
|12.
|CHERY TIGGO 7
|783
|10.236
|13.
|PEUGEOT 3008
|919
|10.195
|14.
|FIAT EGEA CROSS
|1.173
|10.027
|15.
|OPEL FRONTERA
|958
|9.597
|16.
|CİTROEN C3 AİRCROSS
|1.240
|8.499
|17.
|MINI COUNTRYMAN
|116
|8.354
|18.
|VW T-ROC
|1.000
|7.530
|19.
|RENAULT AUSTRAL
|415
|6.903
|20.
|RENAULT BOREAL
|1.683
|6.874
TEMMUZ AYINDA EN ÇOK SATILAN SUV MODELLER
|1.
|RENAULT BOREAL
|3031
|2.
|TOGG T10X
|2841
|3.
|VOLKSWAGEN TAİGO
|2402
|4.
|RENAULT DUSTER
|1929
|5.
|NİSSAN QASHQAİ
|1684
|6.
|HYUNDAİ TUCSON
|1615
|7.
|CHERY TİGGO 7
|1445
|8.
|PEUGEOT 2008
|1421
|9.
|KİA SPORTAGE
|1411
|10.
|TOYOTA C-HR
|1380
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