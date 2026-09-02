Yerli ve milli GÖKBEY helikopteri, Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine katıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Teşkilatının envanterine toplam 18 GÖKBEY helikopterinin katılacağını, ilk helikopterin ise teslimata hazır olduğunu bildirdi. Bakan Çiftçi, "Teşkilatımızın imkan ve kabiliyetlerini daha ileriye taşıyacak GÖKBEY, devletimizin sahadaki erişimini, süratini ve etkinliğini artıracaktır." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan Tesisleri'nde düzenlenen "T625 GÖKBEY Teslim Töreni"nde konuştu. T625 GÖKBEY helikopterinin Emniyet Teşkilatına tesliminin ülkeye, millete ve teşkilata hayırlı olmasını dileyen Çiftçi, projede emeği bulunan Savunma Sanayii Başkanlığına, TUSAŞ'a ve bütün paydaşlara teşekkür etti.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi yolculuğunun temelinde güçlü bir tam bağımsızlık idealinin bulunduğunu belirten Çiftçi, konuşmasında Şakir Zümre, Nuri Killigil, Nuri Demirağ, Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Özdemir Bayraktar'ın Türkiye'nin üretim, sanayi ve teknoloji alanındaki çalışmalarına değindi.

Bakan Çiftçi, şunları söyledi:

"Bir milletin sahip olduğu kabiliyet kadar, o kabiliyeti harekete geçirecek siyasi irade hayati önem taşımaktadır. İrade olmazsa idare bir şey yapamaz. Yıllarca bu memleketin idaresi bu iradeden yoksundu ve bugün hamdolsun, Türkiye'nin savunma sanayisinde şahlanışını görüyorsak, bunun ardında dimdik duran bir irade vardır. Bu iradenin adı, Recep Tayyip Erdoğan'dır."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi

"'MAVİ VATAN'I KENDİ İMKANLARIMIZLA KORUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin savunma sanayisinde kendi ayakları üzerinde durmasını stratejik bir devlet politikası haline getirdiğini ifade eden Çiftçi, karşılaşılan engellere ve ambargolara rağmen güçlü bir siyasi irade ortaya konulduğunu söyledi. Çiftçi, "Ve son çeyrek asırda gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümün özeti şudur, devlet ile millet aynı istikamette, aynı hedefte buluşmuştur. Gökyüzünde kendi kanatlarımızla uçuyor, 'mavi vatan'ı kendi imkanlarımızla koruyoruz." dedi.

EMNİYETİN HAVA FİLOSU

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının envanterine ilişkin bilgi veren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Havacılık Daire Başkanlığının envanterinde 35 helikopter, 5 uçak, 19 taktik İHA ve 1 operatif İHA bulunmaktadır. Bu güçlü hava filosu terörle mücadeleden asayiş hizmetlerine, keşif ve gözetlemeden afet ve acil durum görevlerine kadar geniş bir alanda güvenlik güçlerimizin hareket ve müdahale kabiliyetini artırmaktadır."

Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda TUSAŞ ile yürütülen yerli ve milli projelerle bu kapasitenin daha ileri taşındığını belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Emniyet Teşkilatımız için toplam 18 T625 GÖKBEY helikopteri teslim alınacak. Bunlardan ilk GÖKBEY teslimata hazır hale gelmiştir. Daha önce de TUSAŞ üretimi 6 T-129 ATAK, 5 T-70 helikopter ve 1 AKSUNGUR operatif İHA Emniyet Genel Müdürlüğümüzün envanterine katıldı."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi

Çiftçi, teknolojik kapasitenin yetişmiş insan kaynağıyla da desteklendiğini vurgulayarak, "Bu anlayışla 6 pilotumuz ve 4 helikopter teknisyenimiz GÖKBEY intibak eğitimlerini TUSAŞ bünyesinde sürdürmektedir. Böylece milli hava platformlarımızla birlikte bu platformları etkin biçimde kullanacak insan kaynağımızı da güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"GÖKBEY DEVLETİMİZİN SAHADAKİ ERİŞİMİNİ, SÜRATİNİ VE ETKİNLİĞİNİ ARTIRACAKTIR"

Bir teknolojinin gerçek değerinin insan hayatında ürettiği faydayla ölçüldüğünü belirten Çiftçi, teknolojik imkanların afetlerden terörle mücadeleye kadar birçok alanda güvenlik güçlerine önemli kabiliyetler kazandırdığını söyledi. Bakan Çiftçi, "Emniyet Teşkilatımızın imkan ve kabiliyetlerini daha ileriye taşıyacak GÖKBEY, devletimizin sahadaki erişimini, süratini ve etkinliğini artıracaktır." dedi.

T625 GÖKBEY helikopterinin devlet, millet ve Emniyet Teşkilatı için hayırlı olmasını dileyen Çiftçi, savunma sanayisinde emeği geçenlere teşekkür etti. TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan personeli de anan Çiftçi, konuşmasını, "GÖKBEY'imizin kanadı güçlü, uçuşu emniyetli, milletimize hizmeti daim olsun." sözleriyle tamamladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de tören yaptığı konuşmada, "Bugüne kadar 39 adet T70, 8 adet GÖKBEY ve 80 adet ATAK helikopterini ihtiyaç makamlarımızın hizmetine sunduk. Bunun yanında 12 ATAK helikopterimizi dost ve müttefik ülkelere ihraç ettik." dedi.

Görgün şu ifadeleri kullandı:

"Helikopter ihtiyacımızı yerli ve milli imkanlarla karşılayarak 8 milyar doların üzerinde doğrudan ithalatın önüne geçtik. Bu platformların kullanım ömürleri boyunca oluşacak bakım ve idame giderlerini de hesaba kattığımızda yalnızca helikopter programlarımızla ülkemize sağladığımız toplam ekonomik katkı 35 milyar doların üzerinde."

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan da TUSAŞ'ta üretilen her bir parçanın ve dökülen her bir alın terinin Türkiye için büyük önem taşıdığını söyledi. Fidan, "Emniyet Genel Müdürlüğü olarak yurdumuzun dört bir yanında aziz milletimizin huzur ve esenliği için yürüttüğümüz amansız mücadelemizde yegane gücümüz kahraman personelimizin fedakarlığı ve bunun yanında yerli savunma sanayimizin bize sunduğu imkanlardır." dedi.

"GÖK VATANDAKİ HAKİMİYETİMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIYORUZ"

Savunma sanayisinin kamu düzeninin korunmasına, olaylara zamanında müdahale edilmesine etkin katkılar sağladığını vurgulayan Fidan, "Başarıyla yürütülen bu teslimat kapsamında 18 GÖKBEY helikopteri ile gök vatandaki hakimiyetimizi daha ileriye taşıyoruz." diye konuştu.

GÖKBEY helikopterinin teknik özelliklerine değinen Fidan, hava araçlarının Türkiye'ye ve Emniyet Teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Kahramankazan Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIKahramankazan

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