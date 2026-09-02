Üsküdar Belediyesi'nde hareketlilik! 2 isim için gözaltı kararı

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları kapsamında Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ndeki yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve bu süreçte 'rüşvet' ile 'irtikap' suçlarının işlendiği iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmanın son aşamasında Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir hakkında gözaltı işlemi uygulandı. İki şüphelinin soruşturma kapsamında ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında 'rüşvet', 'irtikap' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçlamalarıyla inceleme başlatılmıştı. Soruşturmaya, belediyede yapı ve iskan ruhsatlarının verilmesi sürecinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve bazı şüphelilerin ifadelerinin ardından başlanmıştı.

Savcılıkça yapılan tespitlerde, belediye iştiraki Kent AŞ'nin bazı görevlilerinin, yapı ruhsatı sürecinde resmi bir yetkileri bulunmamasına rağmen belediye personelini yönlendirdiği öne sürüldü. İddiaya göre, kriptolu ve kapalı devre e-posta üzerinden oluşturulan iletişim ağı kullanılarak ada ve parsel bazında hazırlanan Excel tabloları üzerinden ruhsat süreçleri koordine edildi.

MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER

Soruşturma kapsamında MASAK verileri de incelemeye alındı. Bu incelemelerde, Kent AŞ ile bazı müteahhitler arasında toplam 1 milyon 78 bin 870 lira bedelli çok sayıda 'danışmanlık hizmeti' sözleşmesi yapıldığı belirlendi.

Savcılıkça söz konusu sözleşmeler üzerinden toplam 361 milyon 392 bin 264 liranın, iddia edilen çıkar amaçlı yapılanmanın faaliyetleri kapsamında ruhsat almak isteyen müteahhitlerden elde edildiği öne sürüldü.

Dosyada ayrıca, inşaat hacminin yüksek olduğu bazı projelerde müteahhitlerden dolar üzerinden elden rüşvet alındığı iddiasına da yer verildi. Bu paraların, mevzuata aykırı olduğu öne sürülen iskan ruhsatlarının verilmesi karşılığında, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın danışmanı U.M'ye belediye binasında parça parça teslim edildiğinin HTS ve baz kayıtları ile şüpheli ifadeleri üzerinden tespit edildiği aktarıldı.

Sinem Dedetaş

29 TEMMUZ'DA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Soruşturma kapsamında 29 Temmuz'da 11 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınarak İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Şüphelilerden Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, özel kalem Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ile iş takipçisi Adem Altıntaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma, yeni gözaltılarla birlikte devam ediyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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