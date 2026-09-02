Bölge İdare Mahkemesi kararını verdi! Üsküdar'da seçim yenilecek
Üsküdar'da Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan başkanvekilliği sonuçlarına AK Parti itiraz etmiş ve seçimin yenilenmesi kararı çıkmıştı. Üsküdar Belediyesi de bu karar itiraz etmişti. Bölge İdare Mahkemesi, belediyenin itirazını reddederek seçimin yenilenmesine karar verdi.
Üsküdar'da seçim süreci tekrar başlıyor. Bölge İdare Mahkemesi'nin son kararıyla beraber belediye başkanvekilliği seçiminin yenilenmesinin önündeki hukuki engel kalktı.
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanıp görevden alınmasının sonrasında Belediye Meclisi'nde başkanvekilliği seçimi yapılmıştı. Seçimin sonrasında AK Parti tarafından sonuçlara itiraz edilmiş, yapılan başvuru sonrasında başkanvekilliği seçiminin yenilenmesi yönünde karar verilmişti. Üsküdar Belediyesi ise söz konusu karara itiraz edip süreci Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı.
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ İTİRAZI REDDETTİ
Dosyayı değerlendiren Bölge İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediyesi'nin itirazını reddetti. Böylece başkanvekilliği seçiminin tekrarlanması yönündeki karar geçerliliğini korudu. Son kararla beraber Üsküdar Belediye Meclisi'nde başkanvekilliği koltuğu için tekrar sandığa gidilecek.