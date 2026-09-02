Katılım bankalarının en yaygın kullandığı finansman yöntemlerinden biri olan murâbaha (kârlı satış), bir malın banka tarafından satın alınarak üzerine belirli bir kar eklenmesi ve müşteriye satılması esasına dayanıyor. Peki, bu yöntemle satılan malın kusurlu çıkması durumunda sorumluluk kime ait? Katılım bankasının sattığı malda kusur kabul etmemesi uygun mudur?

Bir alım satımın iki tarafı bulunmaktadır. Satıcının malını satma, müşterinin ise peşin veya vadeli olarak malın bedelini ödeyip ürünü alma hakkı söz konusudur. Bu iki taraf arasında sözleşme yapılırken çeşitli koşullar ileri sürülebilir. Örneğin kefil ve rehin gibi güvenceye yönelik ya da malın teslim yeri ve zamanına ilişkin şartlar sözleşmeye eklenebilir. Bu şartlardan biri de malda ortaya çıkabilecek kusurlara karşı satıcının sorumlu olup olmayacağıdır. Eğer satıcı, sattığı malda meydana gelecek kusurlardan berî (sorumsuz) olduğunu sözleşmede şart olarak ileri sürüyor ve müşteri de bunu kabul ediyorsa akit sahih olur.

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Katılım bankasının sattığı malda kusur kabul etmemesi uygun mudur?

KATILIM BANKASININ SATTIĞI MALDA KUSUR KABUL ETMEMESİ UYGUN MU?

Müşterinin kusurlu malı iade etme hakkı bulunduğu gibi, satıcı da sattığı malı geri almama şartı ileri sürebilir. Buna İslam hukûkunda bey’ bi’l-berâe denilir. Katılım bankaları, müşterilerine sattıkları malları doğrudan müşterilerine verdikleri vekâlet aracılığıyla satın almakta ve teslim almaktadırlar. Bu nedenle katılım bankası adına malı satın alan müşterinin kusurlu bir ürünü kabul etmesi durumunda kendisinin de ihmali söz konusu olabilir. Bu sebeple sonradan ortaya çıkabilecek kusurlar nedeniyle yalnızca katılım bankalarını sorumlu görmek doğru değildir. Nitekim katılım bankaları da malda meydana gelebilecek kusurlardan sorumlu tutulmama haklarını kullanmaktadırlar.