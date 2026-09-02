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Kylie Jenner'ın pastasıyla başladı! "Gem-Maxxing" akımı nedir?

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Kylie Jenner'ın pastasıyla başladı!
Fotoğraf Başlığı Kylie Jennerın pastasıyla başladı! Gem-Maxxing akımı nedir?

Kylie Jenner’ın 29. yaş günü kutlamasında kullandığı taşlarla süslü pasta ve bardak, sosyal medyada kısa sürede yeni bir trende dönüştü. Sosyal medyada "Gem-Maxxing" veya "Bedazzling" olarak anılan yeni trend, günlük kullanılan pek çok eşyaya ışıltılı bir görünüm kazandırıyor.

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Sosyal medyada moda, güzellik ve dekorasyon trendlerine her geçen gün bir yenisi eklenirken, son dönemin dikkat çeken akımlarından biri de "Gem-Maxxing" oldu. Modadan yemeğe, dekorasyondan aksesuarlara kadar sosyal medyada yayılan bu trend, maksimalizmin tüm hızıyla geri döndüğünü gösteriyor. Bu akım, ayın başlarında güzellik dünyasının ünlü ismi Kylie Jenner’ın devasa taşlarla süslenmiş doğum günü pastasını paylaşmasıyla adeta zirveye ulaştı.

Kylie Jennerın pastasıyla başladı! Gem-Maxxing akımı nedir?
Başlık ResmiKylie Jennerın pastasıyla başladı! Gem-Maxxing akımı nedir?

GEM MAXXİNG NEDİR?

Gem-Maxxing, günlük eşyaların, yiyeceklerin ve aksesuarların renkli yapay elmaslar, kristaller ve yapıştırılabilir taşlarla kaplanarak gösterişli hale getirilmesini ifade ediyor. Minimalist ve sade estetiğin aksine daha parlak, renkli ve dikkat çekici bir görünümü benimseyen trend; telefon kılıflarından dizüstü bilgisayarlara, kahve kupalarından kulaklıklara, makyaj ürünlerinden kıyafetlere kadar pek çok alanda kendini gösteriyor.

Jenner’ın mücevherlerle kaplı pastası değerli taş süslemelerini yeniden gündemin merkezine taşımış olsa da trend aslında Instagram ve TikTok’taki ünlüler ve el işi meraklıları arasında bir süredir yükselişteydi. Zara Larsson, Sabrina Carpenter, Taylor Swift ve Olivia Rodrigo gibi isimler, Y2K estetiğini çağrıştıran bu kendin-yap anlayışını uzun zamandır benimsiyor; kot kıyafetlerden mikrofonlara, hatta zaman zaman yüzlerine kadar çeşitli alanları taşlarla süslüyor

Editör : ÖZGE YİĞİT
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