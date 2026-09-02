FIFA'dan Adana Demirspor'a puan silme cezası! İlk maç ne zaman, TFF 2. lig maçları ne zaman başlıyor?
2026-2027 sezonuna hazırlanan Adana Demirspor, yeni sezona büyük bir puan dezavantajıyla başlayacak. FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig'de mücadele edecek Adana ekibine toplam dört dosya üzerinden 24 puan silme cezası uyguladı. Taraftarlar ise Adana Demirspor'un ilk maçı ne zaman, 2. lig maçları ne zaman başlıyor araştırmaya başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan kararın ardından Adana Demirspor'un yeni sezona -24 puanla başlayacağı kesinleşti. Peki, Adana Demirspor'un ilk maçı ne zaman, 2. lig maçları ne zaman başlıyor?
FIFA'DAN ADANA DEMİRSPOR'A PUAN SİLME CEZASI!
FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor hakkında dört ayrı dosya kapsamında puan silme yaptırımı uyguladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasında, Adana ekibinin toplamda 24 puanının silindiği bildirildi.
Alınan karar doğrultusunda Adana Demirspor, 2026-2027 sezonuna -24 puanla başlayacak.
ADANA DEMİRSPOR'UN İLK MAÇI NE ZAMAN?
Adana Demirspor 2026-2027 sezonundaki ilk maçını 6 Eylül 2026 Pazar günü oynayacak. Nesine 2. Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile ISBAŞ Isparta 32 Spor Kulübü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşma Isparta'da bulunan Isparta Atatürk Stadı'nda oynanacak.
TFF 2. LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
6 EYLÜL 2026 PAZAR
Hatayspor - Güzide Gebze Spor Kulübü / 16.30
GMG Kastamonuspor - Çorlu Spor 1947 / 16.30
Efor Çay Erbaaspor - Muş Spor Kulübü / 16.30
Somaspor - 68 Aksaray Belediye Spor / 17.00
Arnavutköy Belediyesi Futbol SK - Aliağa Futbol A.Ş. / 17.00
Menemen Futbol Kulübü - İnegöl Kafkas Spor Kulübü / 19.00
ISBAŞ Isparta 32 Spor Kulübü - Adana Demirspor A.Ş. / 19.00
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Ankaraspor / 19.00
Seza Çimento Elazığspor - Sebat Spor Kulübü / 19.00