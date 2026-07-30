Anadolu Ajansı
FIFA'dan Hatayspor'a 6 puan silme cezası
FIFA Disiplin Komitesi, Hatayspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uyguladı.
FIFA Disiplin Komitesi, TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Hatayspor'a 6 puan silme cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasında, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Hatayspor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." denildi.
Hatay temsilcisi, geçen sezon Trendyol 1. Lig'de 14 puanla 19. olarak küme düşmüştü.
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