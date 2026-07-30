İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yerine geçecek isim belli oldu. İzmit Belediyesi Meclisinde yapılan oylama sonucunda CHP’nin adayı Lütfü Obuz, belediye başkan vekili seçildi.

Yürütülen adli soruşturma çerçevesinde tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yerine vekalet edecek ismi seçmek amacıyla İzmit Belediye Meclisi acil toplandı.

Muhammed Ertürk'ün başkanlığında gerçekleştirilen temmuz ayı olağanüstü meclis toplantısında, başkan vekilliği için CHP Grubu Lütfü Obuz'u, AK Parti Grubu ise Hayrettin Ünlü'yü aday gösterdi.

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SONUCU 3. TUR OYLAMASI BELİRLEDİ

Meclisteki 22 CHP'li ve 15 AK Parti'li toplam 37 üyenin katılımıyla gizli oylama usulüyle seçim yapıldı. İlk turda 34 oy geçerli sayılırken, aday isimlerinin arasına nokta veya çizgi konulması nedeniyle 3 oy geçersiz kabul edildi.

Eski başkan yolsuzluktan tutuklanmıştı: İzmit Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu

Bu turda Lütfü Obuz 21, Hayrettin Ünlü 13 oy aldı. İkinci tur oylamasında ise 1 oy geçersiz sayıldı; Obuz 21, Ünlü ise 15 oyda kaldı.

Hayrettin Ünlü

Salt çoğunluğun arandığı üçüncü tur oylamasında tüm oylar geçerli sayıldı. Lütfü Obuz 22, Hayrettin Ünlü ise 15 oy aldı. Bu sonuçla salt çoğunluğu sağlayan Lütfü Obuz, İzmit Belediyesi Başkan Vekili seçildi.

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