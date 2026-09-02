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Özlem Gürses'ten, "Gülnaz Şırınga" vakasından sonra bir yeni gaf daha: Canlı yayında Togg şoku!

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Gazeteci Özlem Gürses, akaryakıt zamlarını değerlendirdiği canlı yayında Türkiye'nin yerli otomobili Togg üzerinden verdiği örnekle tepki topladı. Tamamen elektrikli olan ve herhangi bir yakıt deposu bulunmayan Togg’un "deposunun kaç liraya dolacağını" soran Gürses'in bu hatası, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Gürses'in tepki çeken gafı, akıllara daha önce yaptığı "Tarihi Tünel" ve "Gülnaz Şırınga" gaflarını getirdi.

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Gazeteci Özlem Gürses, Sözcü TV ekranlarında akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaları değerlendirirken yaptığı talihsiz açıklamayla Türkiye'nin gündemine oturdu. Gürses'in, yerli otomobil Togg üzerinden verdiği örnek ekran başındakileri şaşkına çevirdi.

AKARYAKIT ZAMMINI ANLATIRKEN TOGG'U SEÇTİ

Motorin ve benzin fiyatlarına gelmesi beklenen artışları izleyicilere aktaran Gürses, artan maliyetlerin sürücülerin cebini nasıl etkileyeceğini anlatmak istedi. Ancak bu maliyet artışını örneklendirmek için Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u seçmesi, büyük bir bilgi hatasını da beraberinde getirdi.

"DEPOSUNU KAÇA DOLDURACAKSINIZ?"

Togg'un elektrikli olduğunu unutan Gürses, akaryakıt fiyatları üzerinden yaptığı sözde tahlille baltayı taşa vurdu. Gürses, şunları söyledi:

"Şimdi diyelim ki bir Togg'unuz var, biliyorsunuz Türkiye'nin yerli ve milli otomobili. Deposunu kaça dolduracaksınız? Bu gece yarısından itibaren rakamlar uçacak gerçekten de. Uzmanlar diyorlar ki her ay yeniden zam geleceği için sene sonuna kadar motorinin litre fiyatının 100 TL'ye ulaşma ihtimali çok yüksek."

Özlem Gürses'ten, "Gülnaz Şırınga" vakasından sonra bir yeni gaf daha: Canlı yayında Togg şoku!
Başlık ResmiÖzlem Gürses'ten, "Gülnaz Şırınga" vakasından sonra bir yeni gaf daha: Canlı yayında Togg şoku!

Gürses, akaryakıt fiyatlarını eleştirirken Togg'un "deposunu doldurmaktan" bahsetmesi dikkatlerden kaçmadı. Bilindiği üzere Türkiye'nin devrim niteliğindeki otomotiv projesi Togg, benzin veya motorinle değil, tamamen elektrikle çalışıyor ve bünyesinde herhangi bir akaryakıt deposu barındırmıyor.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Gürses'in sözleri, yayın biter bitmez sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Kullanıcılar, Togg'un çalışma prensibinin dahi bilinmemesini tiye alan binlerce paylaşım yaparak Gürses'in bu gafını kısa sürede viral hale getirdi.

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MUHALİFLİK Mİ, BİLGİ EKSİKLİĞİ Mİ?

Türkiye'nin teknoloji, savunma sanayisi ve otomotiv alanında attığı en önemli adımlardan biri olan Togg'un temel özelliklerinin bilinmemesi, kamuoyunda çeşitli tepkilere yol açtı. Bu durum, ülkenin teknolojik kazanımlarının yakından takip edilmediği ve gelişmelerin yalnızca siyasi bir polemik malzemesi olarak kullanıldığı yönündeki eleştirileri yeniden alevlendirdi.

AKILLARA, "TARİHİ TÜNEL" VE "GÜLNAZ ŞIRINGA" GAFI GELDİ

Özlem Gürses'in Türkiye'nin önemli projelerine dair yaşadığı bu kafa karışıklığı, akıllara daha önceki hatalı söylemlerini de getirdi. Gürses, geçmişte yaptığı bir başka açıklamada da 1875 yılında hizmete açılan tarihi Karaköy-Beyoğlu Tüneli'nin Cumhuriyet döneminde inşa edildiğini iddia ederek yine uzun süre tartışılmıştı.

Gürses, Ocak 2021’de ise, kişisel YouTube kanalında gerçekleştirdiği canlı yayında, sosyal medyadaki mizahi bir hesabın kurgusal içeriğini gerçek haber sanarak izleyicilerine aktarmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye COVID-19 aşısı yaptığı iddia edilen "Gülnaz Şırınga" isimli hayali bir hemşirenin darbedildiğine dair parodi paylaşımı teyit etmeden ciddiye alan Gürses, bu iddiayı ekrana taşıyarak sosyal medyada geniş yankı uyandıran bir gafa imza atmıştı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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