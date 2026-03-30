Özlem Gürses, Sözcü TV'deki programında taciz iddialarıyla gündeme gelen CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'yi AK Partili diye sunarak skandal bir hataya imza atmıştı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Gürses'in hatasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Saral, "Kendi pislikleri o kadar çok ki bir çöp yığını içinde debelenip duruyorlar" ifadelerini kullandı.

Giresun'un Görele ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya hesabı üzerinden 16 yaşındaki T.T.'yi taciz ettiği iddiaları sonrasında görevden uzaklaştırılmıştı.

T.T.'ye çarpan araç

TALİHSİZ KIZIN DURUMU AĞIR

Söz konusu iddiaların merkezindeki 16 yaşındaki T.T.'ye Sahil Yolu Görele Köprüsü üzerinde karşıya geçmek istediği sırada otomobil çarptı. Olay yerine gelen sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz kızın boynunda kırık olduğu, entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Özlem Gürses'in skandal hatası tepki çekti

CANLI YAYINDA BÜYÜK GAF

Sözcü TV'nin sunucusu Özlem Gürses, canlı yayında yaşanan kaza ile ilgili detayları anlatırken CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede'yi AK Partili diye sundu. Gürses'in skandal hatası sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

ÖZLEM GÜRSES'TEN AÇIKLAMA

Tepkilere daha fazla sessiz kalamayan Gürses sosyal medya hesabından açıklamada yaptı. Gürses paylaşımında, "Haberin girişinde hata yaptım, kusur bendedir" ifadelerini kullanırken, kendisine yönelik eleştirileri "linç" ve "kara propaganda" olarak nitelendirdi.

Oktay Saral

OKTAY SARAL'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da Özlem Gürses'in skandal hatasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saral şu ifadeleri kullandı:

"Gazetecilik; ajanda değil, hakikat işidir.

Kendi pislikleri o kadar çok ki bir çöp yığını içinde debelenip duruyorlar, her hamlede daha da batarken temize çıkmaya çalışmak ve yapılanların sorumluluğun almak yerine hâlâ ahlaksız oyunlarla hedef saptırıp, algı operasyonu yapmaya devam ediyorlar.

Yalnız unuttuğunuz bir şey var: AK Parti sizin pis oyunlarınızla kirlenmeyecek bir partidir.

Çamur atmaya kalkmayın, izini zaten her rezilliğinizde görüyoruz!"

