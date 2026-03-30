Özlem Gürses, Sözcü TV'deki programında taciz iddialarıyla gündeme gelen CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'yi AK Partili diye sunarak büyük bir skandala imza attı. Gürses'in canlı yayındaki bu ifadeleri kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Tepkilerin ardından şahsi hesabından açıklama yapan sunucu özür dilemek yerine gelen yorumları eleştirdi.

Giresun'un Görele ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya hesabı üzerinden 16 yaşındaki bir kızı taciz ettiği iddialarıyla günlerce konuşulmuştu. Dede sonrasında görevden uzaklaştırıldı son yaşanan gelişme ise herkesi şoke etti.

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede

KIZA ARABA ÇARPTI, DURUMU AĞIR

Söz konusu iddiaların odağındaki 16 yaşındaki T.T., Sahil Yolu Görele Köprüsü üzerinde bir kaza geçirdi. Karşı şeride geçmek isteyen T.T.'ye otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk olay yerine çağrılan sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı.

CHP'li Hasbi Dede'yi AK Partili olarak sunmuştu! Özlem Gürses'ten skandal sonrası ilk açıklama

Boynunda kırık olduğu öğrenilen talihsiz kızın, entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu belirtildi.

CANLI YAYINDA SKANDAL

Sözcü TV'nin sunucusu Özlem Gürses ise canlı yayında yaşanan olaya ilişkin detayları anlatırken CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede'yi AK Partili diye sunarak başka bir skandala imza attı. Gürses, bu sözleri sonrası sosyal medyada çok eleştirildi.

ÖZLEM GÜRSES'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Tepkilere daha fazla sessiz kalamayan Gürses şahsi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Gürses paylaşımında, "Haberin girişinde hata yaptım, kusur bendedir" ifadelerini kullanırken, kendisine yönelik eleştirileri "linç" ve "kara propaganda" olarak nitelendirdi.

