Avustralya’da 16 yaşındayken astım krizi geçirdiği gerekçesiyle hayatını kaybettiği söylenen Jeremy Webb’in, yıllar sonra aslında bir kene ısırığı nedeniyle gelişen "memeli eti alerjisi" (MMA) yüzünden öldüğü ortaya çıktı. Tıp dünyasını şaşkına çeviren bu rapor, teşhis edilmeyen alerjilerin ve hastanelerdeki ihmallerin ölümcül sonuçlarını gözler önüne serdi.

Jeremy Webb, 16 yaşındayken arkadaşlarıyla birlikte çıktığı Central Coast kampında sosis yedikten kısa bir süre sonra aniden rahatsızlandı. Nefes darlığı ve şiddetli mide bulantısı yaşayan genç, yardım çağırmak için koştuğu sırada yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Jeremy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aileye, çocuklarının küçüklüğünden beri mücadele ettiği astım hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği söylendi. Ancak ani gelişen bu ölüm, anne Myfanwy Webb’e hiçbir zaman mantıklı gelmedi.

Astım yüzünden öldüğü sanılıyordu, gerçek yıllar sonra çıktı: Acılı aile isyan etti

SORUŞTURMALAR ANNEYİ HAKLI ÇIKARDI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Yeni Güney Galler Başsavcı Yardımcısı, Jeremy’nin ölüm nedeninin astım değil, kene kaynaklı memeli eti alerjisinin yol açtığı anafilaksi (şiddetli alerjik şok) olduğunu açıkladı.

KENE TÜKÜRÜĞÜNDEKİ KARBONHİDRAT SEBEP OLDU

Jeremy'nin ölümünün arkasındaki sır perdesini aralayan isim, immünolog ve alerji uzmanı Profesör Sheryl Van Nunen oldu. Doğu Felç Kenesi ısırığı ile memeli eti alerjisi (Alfa Gal Sendromu) arasındaki bağlantıyı keşfeden Van Nunen, Jeremy’nin otopsisinden saklanan kan örneklerini inceleyerek ölümcül antikorları tespit etti. Kene tükürüğünde bulunan "alfa-gal" adlı karbonhidrat, ısırık sonrası insan vücuduna geçerek kırmızı et, süt ürünleri ve jelatin gibi memeli kaynaklı tüm ürünlere karşı ölümcül bir bağışıklık tepkisi doğuruyordu.

İKİ KEZ BENZER ŞİKAYETLERLE HASTANEYE YATTI AMA..

Jeremy’nin çocukluğundan beri bu bölgede sık sık kene ısırıklarına maruz kaldığı, 10 yaşından itibaren et yediğinde mide bulantısı yaşadığı öğrenildi. Ancak ne ailesi ne de gittiği doktorlar tehlikenin farkındaydı. Üstelik genç çocuk, ölümünden önceki yıllarda iki kez benzer şikayetlerle Gosford Hastanesi’ne yatırılmış, ancak doktorlar her defasında belirtileri astıma bağlayarak gerekli tetkikler yapılmadan taburcu etmişti.

Baba Jonathan Webb, bu durumun büyük bir ihmal olduğunu belirterek, "Eve bir alerji iğnesi ile dönmeliydik. Sağlık çalışanları bu hastalık hakkında tamamen bilgisizdi" sözleriyle sisteme sitem etti.

Webb’in ölümü, Avustralya’da kene kaynaklı et alerjisinden kaynaklandığı resmi olarak belgelenen ilk vaka oldu. Profesör Van Nunen, bu vakanın hükümetleri acilen harekete geçmeye ve kene ısırıklarına karşı büyük bir farkındalık kampanyası başlatmasını umduğunu belirtti.

Yaşadıkları büyük acıya rağmen toplumu uyarmaya çalışan Webb ailesi, tıp camiasının ve halkın bu konuda eğitilmesini istiyor.

