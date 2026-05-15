19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde kargo şirketlerinin çalışma düzeni merak konusu oldu. Resmi tatilde gönderi teslim etmeyi veya kargo bekleyen vatandaşlar, PTT, DHL, Aras Kargo, Yurtiçi Kargo ve Sürat Kargo’nun açık olup olmadığını araştırmaya başladı.

19 Mayıs resmi tatili nedeniyle kamu kurumlarının büyük bölümü hizmet vermeyecek. Ancak özel sektör bünyesinde faaliyet gösteren bazı kargo firmalarının dağıtım ve şube hizmetlerine devam edeceği açıklandı. Özellikle internet alışverişi yapan vatandaşlar ise 19 Mayıs’ta kargoların dağıtım yapıp yapmayacağını ve çalışma saatlerini yakından takip ediyor.

19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda PTT Kargo hizmet vermeyecek. Resmi tatil nedeniyle PTT şubeleri kapalı olacak ve dağıtım yapılmayacak. PTT işlemleri 20 Mayıs itibarıyla yeniden normal düzene dönecek. Özel kargo şirketlerinin büyük bölümünün ise çalışmalarını sürdüreceği açıklandı., Yurtiçi Kargo, DHL ve MNG Kargo tarafından yapılan bilgilendirmelerde şubelerin açık olacağı ve dağıtım hizmetlerinin devam edeceği belirtildi.

19 MAYIS KARGOLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ (PTT, DHL, ARAS, YURT İÇİ, SÜRAT KARGO)

Aras Kargo ve Yurtiçi Kargo, 19 Mayıs’ta tüm birimleriyle hizmet vermeye devam edeceklerini duyurdu. MNG Kargo da resmi tatilde operasyonların süreceğini açıkladı. Kargo gönderimi yapacak vatandaşların işlem öncesinde ilgili firmanın resmi internet sitesi veya müşteri hizmetlerinden bilgi alması öneriliyor. Resmi tatillerde bazı şubelerde yoğunluk veya bölgesel çalışma saati farklılıkları görülebiliyor.

