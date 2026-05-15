Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı ülke geneli ikinci dönem ikinci yazılı sınavlarına ilişkin kılavuz yayımlandı. Kılavuzda İkinci dönem 2.ortak sınavların tarihine tekrar yer verildi. Peki, ikinci dönem 2.ortak sınavlar ne zaman gerçekleşecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı ülke geneli ikinci dönem ikinci yazılı ortak sınavlarına ilişkin kılavuzu paylaştı. Yayımlanan kılavuza göre, ikinci dönem ikinci ortak yazılı sınavlar; 7. sınıf matematik dersi için 2 Haziran 2026 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 3 Haziran 2026 Çarşamba günü ülke genelinde ve her bir ders için 40 dakika süre verilecek şekilde yapılacaktır. Ortak yazılı sınavlarda açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacaktır.

Öğretim programının esas alındığı konu dağılımına göre;

* 7. sınıf matematik dersi sınavında 8,

* 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi sınavında 7 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı soru yer alacaktır.

Ortak yazılı sınavlarının değerlendirilmesi okul müdürlüklerince alınan karar doğrultusunda ilgili dersin öğretmenleri, eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri ya da komşu okul eğitim kurumu sınıf/alan zümre öğretmenleri tarafından yapılacaktır.

Mazeret sınavları 16 Haziran 2026 Salı günü yapılacaktır. Mazeret sınavlarının değerlendirilmesi ilgili dersin öğretmenlerince yapılacak.

