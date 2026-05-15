ABD Kamu Etiği Ofisi (OGE) tarafından yayımlanan Başkan Donald Trump'ın mali beyanları, bu yılın başlarında ABD'nin önde gelen şirketlerine ait menkul kıymetlerde toplam hacmi en az 220 milyon doları bulan işlem gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

ABD Kamu Etiği Ofisi (OGE), Trump'ın bildirdiği ve 2026'nın ilk aylarını kapsayan iki mali beyanı yayımladı. Söz konusu beyanlarda, Microsoft, Meta, Oracle, Broadcom, Bank of America ve Goldman Sachs gibi ülkenin önde gelen şirketlerinin menkul kıymetlerine yönelik çok sayıda işlem yer aldı.

TOPLAM HACMİ 220 MİLYON DOLAR İLA 750 MİLYON DOLAR ARALIĞINDA

İşlem tutarlarına kesin rakamlar yerine geniş aralıklarla yer verilen beyanlara göre, gerçekleştirilen işlemlerin toplam hacminin 220 milyon dolar ila 750 milyon dolar arasında olduğu tahmin edildi.

Trumpın yüz milyonlarca dolarlık yatırımı ortaya çıktı! Dikkat çeken teknoloji ve finans hisseleri

NVIDIA VE APPLE ALIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Beyanlarda, teknoloji ve finans devlerine ait varlıkların yanı sıra çeşitli eyaletlere ait belediye tahvillerine yönelik alım ve satım işlemleri dikkati çekti.

S&P 500 fonu, Nvidia ve Apple'a yönelik 1-5 milyon dolarlık alımların öne çıktığı beyanlarda, Microsoft, Amazon ve Meta hisselerinde 5-25 milyon dolar aralığında satışlar belirtildi.

ABD'de Başkan ve Başkan Yardımcısı dahil mali bildirim yükümlülüğü bulunan hükümet yetkilileri, belirli tutarı aşan işlemlerini OGE'ye rapor ediyor.

Bu beyanlarda sadece işlem hacmi aralıkları görülürken, detaylı fiyat, kar veya varlıkların doğrudan mı yoksa yönetilen hesaplar üzerinden mi alındığına dair bilgiler yer almıyor.

