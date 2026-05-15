Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship play-off yarı finalinde Millwall'u 0-0 ve 2-0'lık skorlarla eleyip, finalde Southampton'la eşleşmişti. 23 Mayıs'ta Wembley Stadyumu'nda oynanacağı duyurulan kritik maç öncesi Southampton hakkında ortaya atılan skandal iddialar sebebiyle "final maçının ertelenebileceği veya Hull City'nin rakibinin değişebileceği" gündeme geldi. Hull City'nin sahibi Ilıcalı, manşet olan konuya dair açıklama yaptı.

Southampton, 0-0'ın rövanşında Middlesbrough'yu 2-1 yenerek, Championship play-off finalinde Hull City'nin rakibi olmuştu. Karşılaşma sonrası Middlesbrough cephesinden gelen "casusluk" suçlaması nedeniyle finalinin ertelenmesi gündemde. Bağımsız bir komisyon tarafından incelenen Southampton'ın "play-off'tan diskalifiye edilerek Middlesbrough'nun finale çıkarılacağı" iddiası konuşuluyor.

İngiltere Futbol Ligi'nin, Southampton'a dair casusluk iddialarına yönelik nihai kararını 19 Mayıs Salı günü vermesi bekleniyor.

ACUN ILICALI: SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, konuya ilişkin talkSPORT'a konuştu: Ne karar verileceğini bilmiyorum. Soruşturma devam ettiği için herhangi bir açıklama yapmak istemiyorum. Kimin sorumlu olduğunu bilmiyoruz. Şu an için yorum yapmamam daha doğru.

"ELBETTE ÇOK AMA ÇOK KIZARIM"

Ilıcalı, "Bir takım Hull City'e karşı casusluk yapsa ne hisseder?" sorusuna, "Çok sinirlenirdim. Her şey tamamen doğruysa ve hiçbir şüphe yoksa, çok sinirlenirdim. Ve şu soruyu sormak isterim; Bu daha önce kaç defa oldu? Her şey bu kadar sağlam temellere dayanıyorsa, elbette çok ama çok kızarım. İnsanların neden böyle şeyler yaptığını anlamıyorum. Hayatım boyunca hep adalet için çalıştım. Ama hayatta sizi şaşırtan birçok şey görüyorsunuz ve bu konuda ben de şaşırdım. Southampton'ın sahiplerini tanıyorum - iyi insanlar ve bunun onlarla hiçbir ilgisi olmadığına eminim. Ama teknik tarafta kimlerin yer aldığını bilmiyorum. Kimler yer alıyorsa, bence bu hafta futbol dünyasına kötülük getirdiler" cevabını verdi.

