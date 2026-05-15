Avrupa’nın köklü otomobil üreticileri kapasitelerini düşürürken Çinli elektrikli araç markaları tam da bu boşluğu doldurmak için harekete geçti. Türkiye planında belirsizlik devam eden BYD, Stellantis ile atıl fabrikalarını devralmayı, Xpeng ise Volkswagen'in tesislerini satın almayı tartışıyor.

Avrupa otomotiv sanayii, öngörmediği bir tabloyla yüzleşiyor. Çinli otomotiv markaları Avrupa’daki büyüme adımlarını hızlandırmaya hazırlanıyor. Birkaç yıl önce Avrupa'da "ucuz Çin arabası" algısıyla karşılanan markalar, artık kıtanın en köklü üreticileriyle fabrika müzakeresi masasına oturuyor.

Londra'daki Financial Times Future of the Car zirvesinde, BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, şirketin Stellantis ve diğer Avrupalı üreticilerle atıl fabrikaları devralmak üzere temas halinde olduğunu doğruladı. Aynı günlerde Xpeng'in Kuzeydoğu Avrupa Genel Müdürü Elvis Cheng de Volkswagen ile üretim tesisi konusunda müzakereler yürüttüklerini açıkladı. Çinli üreticiler hem AB'nin yüksek gümrük tarifelerini aşmak hem de ihracat hacimlerinin büyüme hızına ayak uydurmak için Avrupa'da yerel üretim zemini arıyor.

XPENG’İN AVUSTURYA HATTI DOLDU

Xpeng, G6 ve G9 modellerini halihazırda Avusturya'daki Magna Steyr tesisinde üretiyor; bu üretim Eylül 2025'te başlamıştı. AB gümrük tarifelerini bertaraf etmek amacıyla tercih edilen bu sözleşmeli üretim hattı artık kapasitesinin sınırına dayanıyor. Ocak ayında ise 2026 model P7+ elektrikli sedanının deneme üretimi de aynı tesiste tamamlandı.

YENİ FABRİKA DA KURULABİLİR

Cheng, Volkswagen fabrikalarının "biraz eski" olduğunu belirterek mevcut tesislerin yeni nesil araçların gereksinimlerini her zaman karşılayamayabileceğini söyledi. Bu nedenle Xpeng'in sıfırdan yeni bir Avrupa fabrikası kurma ihtimalini de gündemde tuttuğu öğrenildi.

ROLLER DEĞİŞTİ: 2023’TE VW XPENG’E ORTAK OLMUŞTU

Xpeng ile Volkswagen arasındaki görüşmeler, iki şirket arasındaki mevcut ortaklığın doğal bir uzantısı sayılabilir. VW, 2023 yılında yaklaşık 700 milyon dolar yatırım yaparak Xpeng'in yaklaşık yüzde beşlik hissesini satın almıştı. Şimdi ise tablolar değişmiş durumda; Volkswagen yeniden yapılanma baskısı altında üretim kapasitesini küçültmeye çalışıyor.

Volkswagen, 2030 yılına kadar yıllık üretim kapasitesini yaklaşık 750 bin araç azaltmayı planlıyor. Buna ek olarak, düşük doluluk oranına sahip fabrikalara odaklanarak Avrupa genelinde 500 bin araçlık ek kesinti hedefliyor. VW CEO'su Oliver Blume da geçen ay yaptığı açıklamada, Avrupa'daki atıl kapasitenin Çinli iş ortakları tarafından kullanılıp kullanılamayacağını değerlendirdiklerini söylemişti.

BYD VE LEAPMOTOR DA BOŞ DURMUYOR

Benzer bir tablo Stellantis cephesinde de yaşanıyor. Şirketin Leapmotor ile kurduğu ortaklık kapsamında İspanya'daki Zaragoza fabrikasına yeni hatlar eklenmesi ve Madrid Villaverde tesisinin mülkiyetinin Leapmotor'a devredilmesi planlanıyor. BYD'nin Stellantis görüşmeleri ise bu tablonun üzerine gelen bir halka niteliğinde. Türkiye’deki tesislerinde henüz çivi çakılmayan BYD, halihazırda Macaristan’da bir otomobil fabrikası kurmuş durumda ve burada deneme üretimine başladı.

