Jeep'in Avrupa'daki en çok satan modeli Avenger, piyasaya çıkışından yaklaşık üç yıl sonra ilk kapsamlı güncellemesini aldı. Stellantis'in resmi açıklamasına göre revize edilen benzinli motorda “ıslak kayış” yerine artık triger zincirine geçildi.

Avenger'ın en belirgin yeniliği, Jeep'in ikonik yedi parçalı ızgarasının yeniden tasarlanması oldu. Artık LED aydınlatmayla desteklenen bu yapı gece görünürlüğünü artırırken krom detayların kaldırılmasıyla tasarım daha minimal bir çizgiye kavuşuyor. Ön tampon da yeniden tasarlanarak hem görsel hem de koruma açısından güncellenmiş. Ön tarafta yaşanan değişimle araç Compass modeline yaklaşmış. 17 ve 18 inç jant seçenekleri sunan araç, 4xe versiyonunda kırmızı detaylarıyla farklılaşıyor.

İç mekanda ise Apple CarPlay ve Android Auto destekli 10,25 inçlik bilgi eğlence sistemi korunurken 360 derecelik ön kamera artık standart donanım listesinde yer alıyor. Ayrıca iç mekanda malzeme kalitesi de iyileştirilmiş.

ISLAK KAYIŞTAN ZİNCİRE GEÇİŞ

Giriş seviyesindeki 100 beygirlik 1.2 litre turbo benzinli motor revize edilerek daha verimli hale getirilmiş. Eski versiyonlardaki "ıslak kayış" yerine artık triger zinciri kullanılıyor. Bu sayede daha önce 1 yıl/20.000 km olan servis bakım aralığı 2 yıl/25.000 km'ye çıkarıldı.

Diğer güç seçenekleri ise değişmeden korunuyor: 110 beygirlik e-Hybrid, 145 beygirlik 4x4 hibrit (4xe) ve yaklaşık 400 km menzil sunan 156 beygirlik tam elektrikli versiyon seçenekler arasında yer alıyor.

NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Modelin yılın son çeyreğinde 25.700 euro'dan satışa çıkması bekleniyor. Türkiye'ye gelişine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı, ancak mevcut neslin ülkemizde satıldığı göz önüne alındığında makyajlı modelin de yakın vadede Türkiye listelerine girmesi bekleniyor. Avenger, piyasaya çıktığı günden bu yana 270.000'i aşkın satış rakamına ulaşarak Jeep'in Avrupa'daki en önemli modeli konumuna yerleşti. Polonya'da üretilen araç, bu başarıyı makyajlı versiyonuyla sürdürmeye aday.

