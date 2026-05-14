Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede ülke genelinde bugün hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 4 ile 6 derece azalması, doğu bölgelerde 3 ile 5 derece artması bekleniyor. Meteoroloji 31 ili sağanak yağış için uyardı.

Meteoroloji’den 31 ile birden uyarı! Sağanak yağış yolda… Akdeniz etkisi bitti, Balkan başladı

SAĞANAK GERİ DÖNÜYOR

Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıda şöyle denildi:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi dışında yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Sakarya, Bursa, Bilecik çevreleri, Çanakkale’nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur’un doğusu, Antalya’nın iç ve doğusu, Konya’nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ’ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RÜZGAR

Rüzgarın İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 4 ile 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ile 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısı yaptığı 31 il şöyle;

Şehirler Çanakkale İstanbul Kırklareli Sakarya Afyonkarahisar Denizli İzmir Muğla Adana Antalya Burdur Hatay Ankara Eskişehir Konya Nevşehir Bolu Düzce Kastamonu Zonguldak Amasya Artvin Samsun Trabzon Erzurum Kars Malatya Van Diyarbakır Siirt Şanlıurfa

İSTANBUL HAFTA BOYUNCA PARÇALI BULUTLU

Öte yandan AFAD tarafından yapılan son uyarıda İstanbul’da aralıklı sağanak yağışın etkili olabileceği bildirildi. AFAD uyarısında şöyle denildi:

İstanbul'da hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken halihazırda 22-24°C'ler aralığında seyreden sıcaklıkların akşam saatlerinden itibaren azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği, özellikle akşam ve sabah erken saatlerde bölgesel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.

