Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisinin, ABD-İsrail'in İran'a karşı savaşı sırasında Körfez ülkesini gizlice ziyaret ettiği yönündeki iddiasını yalanladı.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun BAE'yi ziyaret ettiği veya herhangi bir İsrail askeri heyetinin BAE topraklarında kabul edildiği yönündeki haberleri yalanladı.

'İLİŞKİLERİMİZ 'AÇIK VE BİLİNEN NİTELİKTE'

Bakanlık, BAE ile İsrail arasındaki ilişkilerin İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde "açık ve bilinen" nitelikte olduğunu ve "gizlilik veya saklı düzenlemelere dayanmadığını" vurguladı. Açıklamada, resmi Emirati makamları tarafından duyurulmadığı sürece, beyan edilmemiş ziyaretler veya düzenlemelerle ilgili her türlü iddianın "asılsız" olduğu belirtildi.

Netanyahu'nun gizli ziyareti Körfez'i karıştırdı! BAE'den jet yalanlama

Bakanlık ayrıca medya kuruluşlarına bilgileri doğrulamaları ve doğrulanmamış haberleri yaymaktan veya bunları "siyasi izlenimler" oluşturmak için kullanmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

TARİHİ BİR ATILIM' SAĞLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Netanyahu'nun ofisi, İsrail Başbakanı'nın ABD-İsrail İran savaşı sırasında gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiğini ve Cumhurbaşkanı Şeyh Muhammed bin Zeyd el Nahyan ile görüştüğünü, bu ziyaretin İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerde "tarihi bir atılım" sağladığını iddia etti.

"BÖLÜNME TOHUMLARI EKENLER HESAP VERECEK"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret ettiği iddialarına ilişkin açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İran güvenlik birimlerinin uzun zaman önce liderliğimize ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu, İsrail ile iş birliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek. Netanyahu, İran'ın güvenlik birimlerinin liderliğimize uzun zaman önce ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu."

İran halkı ile düşmanlığın “akılsızca bir kumar” olduğunu söyleyen Arakçi, “Bunu yapmak için İsrail ile gizli iş birliği: affedilemez. İsrail ile iş birliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek.” ifadelerinde bulundu.

