ABD Başkanı Donald Trump’ın 8,5 yıl sonra gerçekleştirdiği Çin ziyaretinde dikkat çeken bir diplomatik ayrıntı ortaya çıktı. Çin yönetiminin, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya senatörken uyguladığı yaptırımı, isminin Çince yazımında yaptığı küçük bir değişiklikle teknik olarak devre dışı bıraktığı iddia edildi.

Çin’in, yıllardır yaptırım listesinde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun ülkeye girişini sağlamak için dikkat çekici bir yöntem kullandığı öne sürüldü. France24’ün diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre Pekin yönetimi, Rubio’nun soyadındaki “ru” hecesini farklı bir Çince karakterle yazmaya başlayarak yaptırımı kağıt üzerinde geçersiz hale getirdi. Böylece Rubio, Donald Trump’ın Çin ziyaretine sorunsuz şekilde katıldı.

Çin’in dikkat çeken ‘harf oyunu’: Pekin yaptırım uygulamıştı! Rubio’nun ismi sessiz sedasız değiştirildi

ÇİN RUBIO’YA SERT YAPTIRIMLAR UYGULAMIŞTI

Marco Rubio, senatör olduğu dönemde Çin’in Uygur Türkleri, Hong Kong ve insan hakları politikalarına yönelik sert eleştirileriyle öne çıkmıştı. Bu açıklamaların ardından Çin yönetimi Rubio’ya seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma gibi yaptırımlar uygulamıştı.

İSMİNDEKİ İLK HECE DEĞİŞTİ, YAPTIRIM ORTADAN KALKTI

Ancak Donald Trump’ın Rubio’yu Dışişleri Bakanı olarak görevlendirmesiyle birlikte yeni bir süreç başladı. Diplomatik kaynaklara göre Çin hükümeti ve resmi medya organları, Ocak 2025’ten itibaren Rubio’nun soyadındaki ilk heceyi farklı bir Çince karakterle kullanmaya başladı. Bu değişiklik sayesinde yaptırım listesindeki isim ile mevcut resmi yazımdaki isim teknik olarak farklı hale getirildi.

AFP’ye konuşan diplomatlar, bunun bilinçli bir “arka kapı” yöntemi olduğunu savunurken, Çin’in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu ise yaptırımların Rubio’nun senatörlük dönemindeki faaliyetlerine yönelik olduğunu söyledi.

Öte yandan Rubio’nun Dışişleri Bakanı olduktan sonra Çin’e yönelik sert söylemini büyük ölçüde yumuşattığı, Trump yönetiminin Pekin ile ekonomik ilişkileri geliştirme politikasına destek verdiği değerlendiriliyor. Buna rağmen Rubio’nun Tayvan konusunda Çin’e karşı sert tutumunu sürdürdüğü belirtiliyor.

Rubio’nun yaptırım listesinde yer almasına rağmen Çin’e resmi ziyaret gerçekleştirebilmesi, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler açısından dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı. Çin’in isim yazımındaki değişiklikle yaptırımları esnettiği iddiası ise diplomasi çevrelerinde tartışılmaya devam ediyor.

