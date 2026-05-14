ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i ziyaretinde mevkidaşı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılandı. İki liderin görüşmesinde Orta Doğu'da savaş, Tayvan meselesi ve ikili ticaret ve ekonomi konularının ele alınması bekleniyor. Trump resmi törenin ardından yaptığı açıklamada "Çin'e saygı duyuyorum." derken, Çin Devlet Başkanı Şi ise "Birinin başarısı diğerinin fırsatıdır ve istikrarlı bir ikili ilişki dünyaya fayda sağlar." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, beraberinde siyasi kurmayları ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan geniş bir heyetle dün akşam başkent Pekin'e ulaştı.

Dünyanın gözü bu görüşmede! ABD ve Çin liderleri bir araya geldi

DEVLET TÖRENİ İLE KARŞILANDI

ABD Başkanı Trump için bugün Çin'in meclisi Büyük Halk Salonu'nun içinde yer aldığı Tienanmın Meydanı'nda devlet töreni düzenlendi.

"ÇİN'E SAYGI DUYUYORUM"

Trump yaptığı ilk açıklamada "Çin'e saygı duyuyorum. Şi büyük bir lider ve onunla muhteşem bir ilişkimiz var." dedi.

"İLİŞKİLERİMİZİN İSTİKRARI DÜNYAYA FAYDA SAĞLAR"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise "Çin ve ABD, iş birliğinden kazançlı çıkar, çatışmadan ise kaybeder. Ortak olmalıyız, rakip değil. Birbirimizin başarısına yardım etmeli, birlikte refah içinde yaşamalı ve yeni çağda büyük ülkelerin uyum içinde yaşamanın doğru yolunu bulmalıyız. Her zaman iki ülkenin, farklılıklardan daha fazla ortak çıkar paylaştığına inandım. Birinin başarısı diğerinin fırsatıdır ve istikrarlı bir ikili ilişki dünyaya fayda sağlar." ifadelerini kullandı.

Trump, törenin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiriyor.

Trump ve Şi'nin buluşmasında ikili ticaret ve ekonomi konularının yanı sıra ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ve Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın durumunun gündemde olması bekleniyor.

Öte yandan ziyarette Trump'a Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Beyaz Saray Müsteşarı Stephen Miller eşlik ediyor. Hazine Bakanı Scott Bessent da bugün Güney Kore'nin başkenti Seul'de Çin ile yürütülen ekonomi ve ticaret müzakerelerinin tamamlanmasının ardından Pekin'e hareket etti.

HEYETTE 17 AMERİKAN ŞİRKETİNİN TEMSİLCİLERİ VAR

Aralarında Tesla'nın patronu Elon Musk, Apple CEO'su Tim Cook ve Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang'ın olduğu 17 Amerikan şirketinin temsilcilerinden oluşan iş heyeti de Trump'la birlikte Çin'e geldi.

Trump'ın eşi Melania Trump'ın katılmadığı ziyarette, aileden oğlu Eric Trump ile onun eşi Lara Trump yer alacak.

ABD Başkanı bu sabah yapılacak görüşmelerin ardından öğleden sonra Pekin'de tarihi Gök Tapınağı'nı ziyaret edecek, akşam da onuruna verilecek yemeğe katılacak. 15 Mayıs sabahında Çin lideri ile çay buluşmasında yeniden bir araya gelecek olan Trump, öğlen birlikte yapılacak çalışma yemeğinin ardından ülkesine dönecek.

