Körfez’deki savaş 17-19 Haziran’daki fuara ilgiyi artırdı! Boya ve kaplama sektörü Paintistanbul’da buluşacak
Boya ve yapı kimyasalları sektörünün küresel buluşması Paintistanbul 2026, İstanbul’da 70 ülkeden binlerce profesyoneli bir araya getirecek.
- Türkiye boya sektörü hacim olarak yaklaşık 1 milyon tonla dünya pazarından %2 pay alıyor.
- 2025 itibarıyla Türkiye'nin boya ve ham maddeleri ihracatı 1,5 milyar doları aştı.
- Türkiye, Avrupa'da boya üretim sıralamasında Almanya, İspanya, Fransa ve İtalya'nın ardından beşinci sırada yer alıyor.
- Küresel boya pazarı 2026'da 198 milyar dolara ve 48 milyon ton hacme ulaşacak, 2030'da ise 227 milyar dolara ve 52,7 milyon tona çıkması bekleniyor.
- Türkiye boya sektörünün ekonomik büyüklüğü 2,47 milyar dolar.
- Dünyanın önemli boya üreticileri Türkiye'yi pazar, üretim ve ihracat merkezi olarak görüyor ve yatırımlar yapıyor.
- 35 farklı ülkeden 400'ün üzerinde kayıt alındı, hedeflenen ise 70 ülkeden 3.500'ü yabancı olmak üzere toplam 10 binin üzerinde sektör profesyonelini buluşturmak.
Önder Çelik / İSTANBUL - Avrasya’nın en büyük boya ham maddeleri ve kaplama buluşmalarından biri olan Paintistanbul Boya Ham Maddeleri, Yapı Kimyasalları ve Yapıştırıcı Ham Maddeleri Teknolojileri Fuarı, bu yıl 8’inci kez kapılarını açacak. Paintistanbul 2026, 17-19 Haziran’da İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.
126 ülkeden 43 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul sona erdi
Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) Başkanı Kenan Baytaş, sektörün hacim olarak 1 milyon ton civarındaki büyüklüğüyle dünya pazarından yaklaşık yüzde 2 pay aldığını kaydetti. 2025 itibarıyla 1,5 milyar doları aşan boya ve ham maddeleri ihracatı olduğunu vurgulayan Baytaş, “Avrupa’da üretim sıralamasında Almanya, İspanya, Fransa ve İtalya’nın ardından beşinci sırada yer alıyoruz” dedi.
150 bin TL'lik yenileme, dönüşüm boyasıyla 6-7 bin TL'ye indi! ‘Kendin yap’la masrafı kıstı, büyümeyi katladı
BOSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Kayalar da küresel boya pazarının 2026’da yaklaşık 198 milyar dolar büyüklüğe ve 48 milyon tonluk hacme ulaşacağını, 2030’a gelindiğinde ise pazarın 227 milyar dolara ve 52,7 milyon tona çıkmasının beklendiğini vurguladı. Kayalar, “Türkiye boya sektörü 2,47 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip” diye konuştu.
BOSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Akın Akçalı ise “Dünyanın en büyük boya üreticilerinin önemli bir bölümü Türkiye’yi yalnızca bir pazar olarak değil, aynı zamanda üretim ve ihracat merkezi olarak değerlendirip büyük yatırımlar yapıyor” dedi.
En 'diş'li ticaret! Savaşın gölgesinde 400 İranlı İstanbul’daki fuara geliyor
BOSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Fuar Komite Başkanı Hakan Ünel de savaş nedeniyle Dubai’deki fuarın ertelendiğini ve bunun Türkiye’deki fuara katılımı olumlu etkilediğini söyledi.
CNG Group Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yaman ise “35 farklı ülkeden 400’ün üzerinde kayıt alarak beklentilerimizin üzerine çıktık. Hedefimiz; 70 ülkeden 3.500’ü yabancı olmak üzere toplam 10 binin üzerinde sektör profesyonelini bu çatı altında buluşturmak” diye konuştu.