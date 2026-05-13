Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek finale yükseldikleri maçın ardından konuştu. Kupayı kazanmak istediklerini belirten Tekke, "Tüm lig genelinde baktığımızda bu süreçte kupa finaline gitmek önemli. Kupayı çok fazla istiyoruz. Bunu camiamıza müzemize getirmek istiyoruz. Bunun için içeride çok ciddi coşkumuz var" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek finale kaldı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Ernest Muçi'den maç sonu transfer açıklaması

"HOCA KOVDURACAK MAÇLAR BUNLAR"

Teknik direktörleri geleceğini etkileyen maçlardan birini geride bıraktıklarını kaydeden Tekke, "Genç oyunculardan kurulu bir takım ve bence çok iyi iş çıkardılar. Asıl kadro daha iyidir çünkü tamamıyla konsantre olmaları kolay değildi, genç oyuncu olunca kendini göstermek için daha da mücadele ediyorlar. Kendilerini göstermek adına çok ciddi mücadele ettiler, tüm gençlerini kutluyorum. Çoğu hocanın sevmediği durumlardır bu. Geriye de düştük. Espri değil, ciddi bu, hoca kovduracak maçlar bunlar." şeklinde konuştu.

"OZAN TUFAN'I HERHALDE MİLLİ TAKIMA DAVET EDERLER"

Ozan Tufan'ın performansı hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Ozan Tufan'ı herhalde artık milli takıma davet ederler diye düşünüyorum. Her oynadığı pozisyonda çok iyi iş çıkardı." dedi.

Trabzonsporlu oyuncuların tur sevinci

"KUPAYI MÜZEMİZE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Finalde olduğumuz için tekrar çok mutluyuz. Tüm hasarlarımıza rağmen, zor bir karşılaşma olmasına rağmen, oyun olarak çok kötü olmamıza rağmen; ikinci yarının son bölümündeki oyuna biraz ağırlık, biraz inisiyatif katınca skor almamız gayet değerliydi. Ama tüm lig genelinde baktığımızda bu süreçte kupa finaline gitmek önemli. Kupayı çok fazla istiyoruz. Bunu camiamıza müzemize getirmek istiyoruz. Bunun için içeride çok ciddi coşkumuz var. Şimdi hafta sonu yeni bir maçımız var. Gelmesi gereken oyuncular var, sakat olan oyuncular var. Sizin sağlam zannettiğiniz ama sadece kulübede oturmak isteyen oyuncularımız var. Dolayısıyla hafta sonu bir maçımız var. Sonrasında tüm her şeyimizle beraber kupa finaline hazırlanacağız" diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası