Ernest Muçi'den maç sonu transfer açıklaması
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek finale çıkan Trabzonspor'da galibiyet golünü atan Ernest Muçi, maçın ardından geleceğine ilişkin konuştu.
- Ernest Muçi, Gençlerbirliği maçının finale çıkmak adına çok önemli olduğunu belirtti.
- Deplasman maçlarının zor olduğunu ve sezon sonunda bu zorluğun arttığını ifade etti.
- Finale çıkma isteklerini ve bunu hak ettiklerini düşündüğünü dile getirdi.
- Umarım kupayla noktalanacağını söyledi.
- Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiğini ve geleceği hakkında henüz bir bilgisi olmadığını belirtti.
- Geleceği konusunda Trabzonspor'un kararının belirleyici olacağını ve burada mutlu olduğunu ifade etti.
"UMARIM KUPAYLA NOKTALAYACAĞIZ"
Karşılaşmayı değerlendiren Ernest Muçi, "Bizim adımıza, finale çıkmak adına çok önemli olduğunu biliyorduk. Deplasman maçları her zaman zor. Sezon sonu da geldi çünkü sezon sonunda daha zor oluyor. Finale çıkmak istiyorduk. Hak ettiğimizi düşünüyorum ve umarım kupayla noktalayacağız." diye konuştu.
"TRABZONSPOR'UN KARARI OLACAK"
Bordo mavililerde kiralık olarak forma giyen Muçi, geleceği hakkında yaptığı açıklamada, "Mutluyum burada. Ben de bilmiyorum. Trabzonspor'un kararı olacak. Ondan sonra göreceğiz. Burada mutluyum, ondan sonra geleceğin neler getireceğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.