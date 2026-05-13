Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek finale çıkan Trabzonspor'da galibiyet golünü atan Ernest Muçi, maçın ardından geleceğine ilişkin konuştu.

Trabzonspor'un 90+2. dakikada galibiyet golünü atan Ernest Muçi, Gençlerbirliği müsabakasının ardından açıklamalarda bulundu.

"UMARIM KUPAYLA NOKTALAYACAĞIZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Ernest Muçi, "Bizim adımıza, finale çıkmak adına çok önemli olduğunu biliyorduk. Deplasman maçları her zaman zor. Sezon sonu da geldi çünkü sezon sonunda daha zor oluyor. Finale çıkmak istiyorduk. Hak ettiğimizi düşünüyorum ve umarım kupayla noktalayacağız." diye konuştu.

"TRABZONSPOR'UN KARARI OLACAK"

Bordo mavililerde kiralık olarak forma giyen Muçi, geleceği hakkında yaptığı açıklamada, "Mutluyum burada. Ben de bilmiyorum. Trabzonspor'un kararı olacak. Ondan sonra göreceğiz. Burada mutluyum, ondan sonra geleceğin neler getireceğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası