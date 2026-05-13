Ev sahibi Panathinaikos, Final Four’da yok: Valencia tarih yazdı
EuroLeague play-off beşinci maçında Valencia'ya 81-64 skorla mağlup olan Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, seride 3-2 mağlup oldu ve Final Four biletini İspanyol ekibine kaptırdı.
EuroLeague play-off beşinci maçında Valencia, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u 79-64 yenerek seriyi 3-2 kazandı ve tarihinde ilk kez Final Four'a yükseldi.
- Valencia Basket, Roig Arena'da oynanan maçta Panathinaikos'u 79-64 mağlup etti.
- Panathinaikos, EuroLeague'de 2-0 öne geçtiği seriyi 3-2 kaybetti.
- Valencia, Final Four'da Real Madrid ile karşılaşacak.
- Panathinaikos'un sahası Telekom Center, 22-24 Mayıs'ta oynanacak Final Four müsabakalarına ev sahipliği yapacak.
- Valencia Basket, tarihinde ilk kez Final Four'a yükseldi.
Basketbol Avrupa Ligi play-off'larında Valencia Basket, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'u konuk etti.
VALENCIA'DAN BİR İLK
Roig Arena'da oynanan müsabakayı 81-64'lük skorla kazanan ev sahibi Valencia Basket, ligin en yüksek bütçeli takımı Panathinaikos'u eledi ve tarihinde ilk kez Final Four'a yükseldi.
PANA EVİNDEKİ FİNALLERDE YOK
Valencia Basket, Dörtlü Final'de Real Madrid ile finale yükselme mücadelesi verecek. EuroLeague'de 2-0 öne geçtiği seriyi 3-2 kaybeden Panathinaikos, kendi evindeki Final Four'da yer alamayacak.
FİNAL FOUR 22-24 MAYIS'TA
Panathinaikos AKTOR'un sahası Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak.
