EuroLeague play-off beşinci maçında Valencia'ya 81-64 skorla mağlup olan Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, seride 3-2 mağlup oldu ve Final Four biletini İspanyol ekibine kaptırdı.

Basketbol Avrupa Ligi play-off'larında Valencia Basket, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'u konuk etti.

VALENCIA'DAN BİR İLK

Roig Arena'da oynanan müsabakayı 81-64'lük skorla kazanan ev sahibi Valencia Basket, ligin en yüksek bütçeli takımı Panathinaikos'u eledi ve tarihinde ilk kez Final Four'a yükseldi.

Valencia Basket - Panathinaikos

PANA EVİNDEKİ FİNALLERDE YOK

Valencia Basket, Dörtlü Final'de Real Madrid ile finale yükselme mücadelesi verecek. EuroLeague'de 2-0 öne geçtiği seriyi 3-2 kaybeden Panathinaikos, kendi evindeki Final Four'da yer alamayacak.

FİNAL FOUR 22-24 MAYIS'TA

Panathinaikos AKTOR'un sahası Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası