Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde saatlerce kayıp olarak aranan 5 yaşındaki Miraç İdikurt’tan acı haber geldi. Küçük çocuk, gece saatlerinde evlerinin damında hareketsiz halde bulundu.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan ve öğle saatlerinde evden çıkan 5 yaşındaki Miraç İdikurt’tan uzun süre haber alamayan ailesi, çevrede yaptığı aramalardan sonuç alamayınca durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda ekipler saatler boyunca mahalle ve çevrede arama yaptı.

EVLERİNİN DAMINDA BULUNDU

Yaklaşık 11 saat süren çalışmaların ardından küçük Miraç, gece saat 23.30 sıralarında evlerinin damında hareketsiz halde bulundu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 5 yaşındaki Miraç İdikurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILMIŞ OLABİLİR

İlk belirlemelere göre çocuğun elektrik akımına kapılmış olabileceği öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netleşeceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

