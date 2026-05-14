EuroLeague play-off'unda Valencia'ya elenerek evlerinde düzenlenecek olan Final Four'a katılamamanın üzüntüsünü yaşayan Panathinaikos'ta Koç Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından hem itiraf yaptı hem de hakem kararlarını eleştirdi.

EuroLeague play-off serisindeki beşinci Valencia, Panathinaikos‘u mağlup ederek seriyi 3-2 kazandı ve kulüp tarihinde ilk kez adını Final Four’a yazdırdı. OAKA'da düzenlenecek olan Final Four'a katılamamanın üzüntüsünü yaşayan Pana'da Ataman, karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu.

"ATİNA’DA KAYBETTİĞİMİZ İKİ MAÇTAN SONRA STRES OLDUK"

Valencia'nın harika bir iş çıkardığını söyleyen Ataman, Atina'da kaybettikleri maçların ardından stres yaşadıklarını söyleyerek, "Öncelikle Valencia‘yı tebrik ederim. İnanılmaz bir sezon geçiriyorlar, seriyi 2-0’dan dönüp kazandılar. Bu da çok önemli bir şey. Bugün iyi oynamadık. Sebebini bilmiyorum, belki de Atina’da kaybettiğimiz iki maçtan sonra stres olduk. Ancak Valencia harika bir karakter gösterdi, harika savunma yaptılar. Hücumda ilk yarı korkunçtuk, ikinci yarı Toliopoulos ile geri dönmeye çalıştık ama bazı kolay atışları kaçırdık. Valencia’ya maçı kırma şansını verdik. Playoff bu, bu sezon Final Four’a kalamadık. Valencia’ya iyi şanslar dilerim." diye konuştu.

Valencia - Panathinaikos

HAKEM KARARLARINI ELEŞTİRDİ

Serbest atışlara vurgu yaparak hakem kararlarına değinen Ataman, "İstatistiklere baktığımda şunu görüyorum. Valencia ile ikilik ve üçlük sayılarımız neredeyse aynı. Valencia 9, biz 10 üçlük attık. Valencia 16, biz 14 ikilik attık. Burada net bir denge var. Ancak serbest atışlarda inanılmaz bir dengesizlik var. Valencia 29, bizse sadece 8 serbest atış kullandık. Yani tıpkı serinin 4. maçında olduğu gibi. Yine de yapacak bir şey yok, bu konuya dair başka bir yorum yapmak istemiyorum. Ancak bu çok tuhaf bir durum. Valencia çok agresif savunma yaptı ve buna rağmen sadece 8 faul kullandık. Onlarsa 29 faul kullandı, serinin 4. maçında da bizden 12 faul daha fazla kullanmışlardı. Hepsi bu. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. EuroLeague’in en iyi 2. skoreri Kendrick Nunn, üst üste üç maçtır tek bir serbest atış bile kullanmadı. Üst üste üç maç. OAKA’daki üçüncü maç, OAKA’daki dördüncü maç ve bu maç. Tek bir faul atışı bile kullanmadı. Kendrick Nunn, EuroLeague’in en skorer 2. oyuncusu." ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman

"HAKEMLİK KRİTERLERİ AYNI OLURSA ŞAMPİYON OLABİLİRLER"

Ataman son olarak "Final Four’daki hakemlik kriterleri, bu seriyle aynı olursa Valencia, EuroLeague şampiyonu olur. Hakemlik kriterleri aynı olursa kolayca şampiyon olabilirler." dedi.

