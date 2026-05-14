Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kritik Kazakistan ziyareti başladı. Enerji, savunma sanayi, ulaştırma ve ticaret başlıklarında anlaşmalar imzalanacak. İki ülke, 15 milyar dolarlık bir ticaret hedefi belirledi. Erdoğan, Türkistan’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi’ne de katılacak.

SEVİL NURİYEVA / ASTANA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmî temaslarda bulunmak üzere dün Kazakistan’a gitti. Erdoğan, başkent Astana’da Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından havaalanında resmî törenle karşılandı. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra kalacakları otele geçti.

Erdoğan ‘Ata Yurdu’nda... Kazakistan’a 15 milyar dolarlık iş birliği ziyareti

Bağımsızlık Sarayı’nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa görüşecek olan Erdoğan, ardından mevkidaşı ile Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı’na başkanlık edecek. Görüşmelerde, “geliştirilmiş stratejik ortaklık” düzeyindeki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek ve iki ülke arasındaki stratejik bağların güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar ele alınacak.

Ayrıca, geçen yıl Ankara’yı ziyaret eden Tokayev’in ardından gerçekleştirilen temaslarda siyasi ilişkilerin yanı sıra enerji, ulaştırma, ticaret ve savunma sanayii alanlarındaki yeni iş birliği başlıkları da ilgili bakanlar arasında masaya yatırılacak.

HEDEF 15 MİLYAR DOLAR

Ziyaretin ekonomi ayağında, iki ülke arasında belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ve enerji alanındaki iş birliği projeleri öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda, çeşitli alanlarda yeni iş birliği protokolleri ve anlaşmalar imza altına alınacak. Ayrıca Erdoğan ve Tokayev, Türkiye-Kazakistan İş Forumu’na katılarak her iki ülkeden iş insanlarıyla bir araya gelecek.

4 BİN TÜRK FİRMASI VAR

Kazakistan’da faaliyet gösteren Türk şirketleri özellikle inşaat, altyapı, enerji, madencilik ve hizmet sektörlerinde önemli yatırımlara sahip. Resmî verilere göre Kazakistan’da yaklaşık 4 bin Türk sermayeli şirket faaliyet gösteriyor. Erdoğan, Kazakistan ziyaretinin ardından Türkmenistan’a geçerek burada yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmî Liderler Zirvesi’ne katılacak.

ASTANA’YA JETLER EŞLİĞİNDE GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’da Devlet Başkanı Tokayev tarafından havaalanında resmî törenle karşılandı. Erdoğan’ın ziyareti sebebiyle başkent Astana sokakları Türk bayrakları ile donatıldı. Erdoğan’ın temaslarda bulunacağı alanlarda ise, Kazak güvenlik güçlerince yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı görüldü. Erdoğan’ın uçağına, havalimanına inişi sırasında savaş uçakları eşlik etti. Havalimanı üzerindeki iki helikopter de Türk bayrağı ve Kazakistan bayrağı taşıdı. Erdoğan, karşılamanın ardından Astana ziyaretinde ikamet edeceği otele geçti

