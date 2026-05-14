Küresel rüzgâr devi ENERCON, İzmir Bergama’da 7 yıla yayılacak 1 milyar avroluk dev yatırım için düğmeye bastı. Yatırım hamlesiyle Türkiye, Avrupa ve çevre coğrafyalar için kritik bir üretim ve teknoloji üssü hâline gelecek.

CEMAL EMRE KURT - Rüzgâr enerjisinde küresel oyunculardan ENERCON, İzmir Bergama Organize Sanayi Bölgesi’nde rüzgâr türbini kanadı üretimi için düğmeye bastı. İlk etapta 50 milyon avroluk yatırımla hayata geçirilecek fabrikanın bu yılın son çeyreğinde devreye alınması planlanıyor. Yatırımın 7 yıllık süreçte 1 milyar avroya ulaşması öngörülüyor. Tesiste yıllık 150 türbin kanadı seti, olmak üzere toplam 450 kanat üretilecek. Üretimin yaklaşık yarısı Türkiye pazarı için planlanırken, kalan kısmı Avrupa ve yakın coğrafyaya ihraç edilecek. Yatırımla birlikte doğrudan 700 kişilik istihdam sağlanması hedeflenirken, tedarik zinciriyle birlikte toplam istihdamın 2 bin kişiye ulaşması bekleniyor.

Kararın 2025 yılı YEKA süreci netleşmeden önce alındığını belirten ENERCON COO’su Heiko Juritz, “Bu yatırım bir proje endeksli değil. Türkiye’ye duyduğumuz güvenin ve 30 yıla yaklaşan tecrübemizin sonucu” dedi. Juritz, yatırımın kısa vadeli teşvik ya da siparişlere bağlı olmadığını, doğrudan Türkiye’yi üretim üssü olarak konumlandırmaya yönelik olduğuna dikkat çekti.

Yeni nesil türbinlerde kanat boyutlarının büyümesi üretim modelini de dönüştürüyor. Yaklaşık bir futbol sahası uzunluğuna ulaşan kanatların taşınması ciddi maliyet oluştururken, ENERCON üretimi pazara yakınlaştırarak bu maliyeti minimize etmeyi hedefliyor. Türkiye’nin coğrafi konumu bu noktada kritik avantaj sağlıyor.

Bergama'ya 1 milyar avroluk 'kanat' yatırımı! ENERCON, rüzgar ekipmanlarını Türkiye'de üretecek

TÜRKİYE BÖLGESEL “HUB” OLUYOR

Şirket, Türkiye’yi yalnızca iç pazar için değil, Balkanlar, Doğu Avrupa ve Akdeniz coğrafyasına üretim yapan bir merkez olarak konumlandırıyor. İlk aşamada Türkiye ve Avrupa’ya odaklanılacak, ilerleyen süreçte daha geniş pazarlara açılım planlanıyor.

Fabrikada üretilecek kanatlar, ENERCON’un 7 MW gücündeki E-175 EP5 E2 model türbinine ait olacak. Avrupa’nın en yüksek verimlilik sağlayan kara tipi türbinleri arasında gösterilen bu model, şirketin küresel büyüme stratejisinde kilit rol oynuyor. Şirketin Türkiye’de son dönemde 370 MW’ı aşan yeni anlaşmalar imzalaması da bu modelin pazardaki talebini ortaya koyuyor.

Yeni tesis, Türkiye’deki rüzgâr enerjisi ihalelerinde uygulanan yerli katkı kriterlerini karşılayacak üretim altyapısını da sağlayacak. Böylece, projelerde maliyet avantajı ve rekabet gücü sağlayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası