TMO, Türkiye’de gıdanın teminatı oldu! İlk 4 ayda 3,9 milyar dolar hububat ihracatı
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) piyasa dinamiklerini gözeterek yürüttüğü stok yönetimi ve zamanında satış müdahaleleri, sektörün önemli güvencelerinden biri olmaya devam ediyor.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından paylaşılan verilere göre; ayçiçeği yağı, çikolata ve kakaolu ürünler, makarna, bisküvi ve gofret, şekerleme çeşitleri ile buğday unu gibi temel gıda kalemlerini kapsayan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü yılın ilk dört ayında 3,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Miktar bazında ihracat, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 gerilemiş olsa da ihracat birim fiyatlarında dolar bazında yaşanan yüzde 13,9’luk yükselişin etkisiyle, değer bazındaki düşüş yüzde 5,2 seviyesinde kaldı.
TÜRKİYE İLK 7'DE
Dört aylık süreçte, geçtiğimiz yıla göre yüzde 37,6 artışla 103,6 milyon dolar ihracat yapılan İran, Türkiye’nin toplam hububat sektörü ihracatında ilk 7 ülke içerisinde yer aldı.
Küresel gıda piyasalarındaki makro gelişmeleri ve Türkiye’nin hububat, bakliyat ve yağlı tohum alanındaki tarımsal üretim beklentilerini değerlendiren TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, “Yüksek finansman maliyetleri ve küresel lojistik darboğazların sanayicimizin operasyonel kabiliyetini zorladığı bir dönemdeyiz. Toprak Mahsulleri Ofisimizin (TMO) tam da bu noktada piyasa dinamiklerini gözeterek yürüttüğü stok yönetimi ve zamanında satış müdahaleleri, sektörün büyük güvencesi olmuştur. Enflasyonla mücadele hedefleri doğrultusunda gıda fiyatlarında istikrarı sağlamaya çalışırken, kamunun çiftçimizin artan maliyetlerini telafi etme yönündeki duyarlılığı güven iklimini desteklemektedir” diye konuştu.