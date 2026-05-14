İhlâs Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, Çad, Uganda, Somali, Afganistan ve Hindistan’da kurban kesip dağıttıklarını açıkladı.

İhlâs Vakfı, Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdürüyor. İhlâs Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, kurban kesim faaliyetleri ve kurbanlık seçiminde öne çıkan hususlar hakkında bilgi verdi.

Aydın, İhlâs Vakfının kurban hisse bedellerinden bahsederek, “Yurt dışı kurban hisse bedeli 5 bin 500 TL, yurt içi kurban hisse bedeli ise 18 bin TL’dir” dedi. Kurban ibadetini zenginlerin kesin yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Aydın, “Dinimizde zenginlik ölçüsü vardır. 96 gram değerinde altını, parası veya hissesi bulunan bir kişinin kurban ibadetini yerine getirmesi gerekiyor” diye konuştu.

VEKÂLETSİZ KURBAN OLMAZ

Aydın ‘Bir hanede bir kurban kesilse olur mu?’ sorusuna cevap olarak “Şahıslar kurban ibadetine mükelleftir. Eşlerin her ikisi de zenginse ikisinin de kurban kesmesi gerekir. Eğer kendiniz kurban kesecekseniz vekâlet vermenize gerek yok. Ancak kendisi kesmeyecekse muhakkak kasaba vekâlet vermesi gerek. İhlâs Vakfı gibi vakıflara vekâlet yoluyla kurban ibadetini yerine getirmek isteyen kişiler vakıf görevlisine vekâlet vererek süreci başlatıyor. Kendisi kesmeyecekse vekâletsiz kurban olmaz” açıklamalarında bulundu.

İhlas Vakfından 3 kıta ve 5 ülkede kurban hizmeti

Vakfın kestiği kurbanların hangi ülkelere gittiği konusunda da açıklamalarda bulunan Aydın, “Kurban etlerini, ihtiyaç sahibi olanlara çeşitli ülkelerde dağıtıyoruz. Kurban bağışı yapan hayırseverlere kurban kesim videosu da gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

Aydın, “İhlâs Vakfı aracılığıyla kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler bize (0212) 451 49 00 no’lu numaradan ulaşarak hem bilgi alabilir hem de kurban vekâleti verebilir. İhlas Vakfının ihlasvakfi org.tr internet sitesinden de kurban vekâleti vererek ibadetlerini yapabilirler” dedi.

