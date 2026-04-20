İhlas Vakfı, 2026 yılı vekaleten kurban kesim organizasyonu kapsamında yurt içi ve yurt dışı hisse bedellerini açıkladı. Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, bu yıl bağışların 5 farklı ülkede ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere ulaştırılacağını belirtti.

İhlas Vakfı, geleneksel hale gelen vekaleten kurban kesim ve dağıtım organizasyonu için 2026 yılı hazırlıklarını tamamladı. Vakıf, hayırseverlerin bağışlarını Asya ve Afrika’daki mazlum coğrafyalara taşıyacak.

2026 KURBAN HİSSE BEDELLERİ BELLİ OLDU

Vakfın bu yılki faaliyetlerine ilişkin detayları paylaşan İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, hisse bedellerini duyurdu. Aydın, "Bu yıl yurt dışı hisse vekalet bedeli 5 bin 500 lira yurt içi hisse vekalet bedeli de 18 bin lira. Yurt içinde yurtlarımızın olduğu şehirlerde kesim yapacağız. Yurt dışında Afganistan, Hindistan, Somali, Uganda ve Çad 'da kesim yapacağız" dedi.

KURBAN KESMEK KİMLERE VACİP?

Aydın, "Kurban kesmenin hükmü ve şartları ise 96 gram altın veya bu değerde varlığı olan kişilere kurban kesmek vaciptir. Kurban bedelinin ihtiyaç sahiplerine nakit olarak verilmesi kurban yerine geçmez. Zengin olma şartı aranmaksızın, isteyen herkes Peygamber Efendimiz (Aleyhisselam), vefat etmiş yakınları veya kendi adına sevap göndermek amacıyla kurban kestirebilir. Bir hanede karı-koca yaşıyorsa ve her ikisi de ayrı ayrı zenginse her ikisinin de ayrı ayrı kurban kesmesi vaciptir" şeklinde konuştu.

KESİM ANI VİDEO İLE BAĞIŞÇILARA ULAŞTIRILIYOR

Günümüz şartlarında kişilerin kurbanlarını kendilerinin kesmesinin zor olduğu için vakıf görevlilerine vekalet verilmesi öneren Aydın, "Bizim vakfımıza verebilirler. Kurbanlar hangi ülkede kesilirse kesilsin, kurban kesim anı videoya çekilir. Bu videolar en geç bir hafta içinde WhatsApp üzerinden bağışçılara ulaştırıyoruz. Kestiğimiz kurbanları, Afganistan'daki külliyelerde eğitim gören öğrencilere, Hindistan'daki medreselere ve Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Yurt İçinde de aynı şekilde vakfın yurtlarının bulunduğu şehirlerde kesim yapılır ve etler bu yurtlarda kalan öğrencilere ikram ediyoruz" dedi.

NASIL BAĞIŞ YAPILIR?

Aydın, "Bağış yapmak veya vekalet vermek isteyenler şu kanalları kullanabilirler. Telefon numaramız, 0212 451 49 00 numaralı hattı arayarak vakıf görevlisine sözlü vekalet verilebilirler. İkinci olarak ise ihlasvakfi.org.tr adresine girerek "Kurban Bağışı" sekmesinden vekalet metni onaylanarak işlem yapılabilirler" ifadelerini kullandı.

